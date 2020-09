Konzertereignisse mit Iserlohner Künstlern

Iserlohn. Andreas Hering spielt mit dem Philharmonischen Orchester Hagen Beethoven, Jini Meyer feiert ihr Solo-Comeback.

Im Parktheater stehen im Oktober zwei Konzertereignisse auf dem Programm, die unterschiedlicher kaum sein könnten, eine entscheidende Sache aber gemeinsam haben: Im Mittelpunkt stehen beide Male starke Iserlohner Künstler. Am Dienstag, 6. Oktober, wird das langersehnte Beethoven-Konzert mit dem Iserlohner Pianisten Andreas Hering nachgeholt – es war die erste Parktheater-Veranstaltung, die am 13. März der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Und am Sonntag, 18. Oktober, startet Jini Meyer nach der Trennung von „Luxuslärm“ und zweijähriger Parktheater-Abstinenz ihr Solo-Comeback. Für beide Konzerte sind noch Karten zu haben.

Meisterwerk voller Tiefe und pianistischer Prachtentfaltung

Andreas Hering hatte bereits im Frühjahr das Beethoven-Jahr zum 250. Geburtstag des Komponisten eröffnet, als er sich zusammen mit der Pianistin Anna Rabinovitch die späten Beethoven-Sonaten vorgeknöpft hatte. Nun folgt endlich auch der zweite, symphonische Akt, in dem er zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Hagen unter Leitung von Joseph Trafton das seinerzeit bahnbrechende dritte Klavierkonzert Beethovens spielt – ein echtes Meisterwerk voller Schönheit, Tiefe und pianistischer Prachtentfaltung. Und eine echte Herausforderung für den großartigen Andreas Hering am Konzertflügel. Vielseitigkeit, ein Interesse weit über Musikalisches hinaus, Lebenslust in und neben der Musik zeichnen diesen Menschen aus. Zunächst ist da der leidenschaftliche Pädagoge zu nennen. Schon während des Studiums begann Andreas Hering im Rahmen zweier Lehraufträge zu unterrichten, in Rostock und in Weimar – seit 2012 Musikpädagoge an der Musikschule Iserlohn und seit 2015 hat er einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Felix Mendelssohn-Bartholdy Leipzig inne. Seine pianistischen Fähigkeiten führten ihn bereits in zahlreiche Konzertsäle im In- und Ausland und nicht zuletzt durch die Teilnahme an der Bundesauswahl Junger Künstler des Deutschen Musikrats an die Seite hervorragender Kammermusikpartner.

Danach spielen die „Hagener“ Beethovens 3. Sinfonie „Eroica“. Das Werk gilt heute als revolutionäres und zugleich als eines der beliebtesten der Musikgeschichte. Da das Konzert coronabedingt ohne Pause auskommen muss, wurde die eigentlich als Eröffnung vorgesehene „Coriolan“-Ouvertüre aus dem Programm genommen. Dr. Walter Ossenkop wird zu beginn um 20 Uhr eine Kurzeinführung von der Parktheater-Bühne aus halten.

Ehrlicher, reifer, mutiger, härter und kraftvoller

Jini Meyer präsentiert am 18. Oktober mit neuen und alten Songs einen Mix aus Akustik und Rock. Foto: Sarah Kaiser / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Am 18. Oktober ist dann die Ausnahme–Sängerin Janine Meyer, elf Jahre Kopf der Band „Luxuslärm“, im Parktheater zu Gast. Nach erfolgreichen Jahren und über 250.000 verkauften Platten mit ihrer ehemaligen Band, tritt Jini Meyer nun endlich wieder mit neuen, eigenen Songs eindrucksvoll und lautstark ins Rampenlicht zurück. Im Konzert „Lass das Licht an“ präsentiert sie ihre deutschen Texte, die von gewonnener Freiheit, wilder Liebe und bedingungsloser Freundschaft, aber auch von den erlebten Schattenseiten des Lebens erzählen – in einem Spezial-Mix aus Akustik und Rock. Ehrlicher, reifer, mutiger und musikalisch teils härter und kraftvoller als gewohnt, dringen die neuen Songs in Ohr und Herz. Jini Meyers Album erschien Anfang August 2019, gefolgt von der Tour durch die Clubs der Republik, bei der sich Fans live davon überzeugen konnten, dass nichts von ihrer einzigartigen Stimme und Power verloren hat.̈