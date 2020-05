Kosmetik- und Nagelstudios: Ein Luxus, der vielen fehlte

Auf dem Fußboden des kleinen Nagelstudios in der Innenstadt herrscht Chaos: Während an der einen Stelle noch Klebemarkierungen angebracht werden, liegen nur wenige Meter weiter auf einem plüschigen Fellteppich Terminkalender, Namenslisten und gleich mehrere Telefone. Und die klingeln beinahe unterbrochen. „Wir dürfen endlich wieder“, begrüßt Marta Dej die Kundinnen am Telefon freudig, denn die Vorfreude, nach acht Wochen wieder öffnen zu dürfen, ist groß.

Nach der Verkündung der erneuten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen sah es zunächst so aus, als dürften Kosmetik- und Nagelstudios erst ab Ende Mai stufenweise mit den entsprechenden Vorkehrungen wieder öffnen. Als dann am Samstagmorgen die neue Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen online verfügbar gemacht wird, die große Überraschung: Auch Kosmetik- und Nagelstudios dürfen wieder öffnen. „Das kam natürlich überraschend, aber es ist ja etwas Schönes, dass wir wieder öffnen dürfen“, meint Laura Distefano, Inhaberin von „Naildesign by Laura“.

Obwohl sie direkt am Montag hätten öffnen dürfen und durch Vorbereitungen in den letzten Wochen auch dafür bereit gewesen wären, nutzen die beiden Frauen den Tag, um alles ganz in Ruhe vorzubereiten, alle Kunden zu kontaktieren und wieder am Arbeitsplatz anzukommen. „Auf den Tag kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wenn mache ich etwas zu 100 Prozent und keine halben Sachen“, erklärt Laura Distefano. Denn auch wenn viele Hygieneauflagen, die mit einer Wiedereröffnung in Corona-Zeiten verbunden sind, in dem Nagelstudio schon immer Standard seien, so sei doch auch echte Detailarbeit nötig

Einzelne Termine werden jetzt zeitaufwendiger

Und so erwarten die Kunden in Nagel- und Kosmetikstudios jetzt viele Veränderungen: Schon beim Betreten müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden, eine Maske sowie Abstand halten sind Pflicht und an den Arbeitsplätzen schützen Spuckschutzwände sowohl Kunden als auch Nageldesignerin. Für Termine müsse jetzt eine längere Zeit eingeplant werden, um alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen zu können. Daher sei auch eine temporäre Preiserhöhung von rund sieben Prozent nötig gewesen. „Die Einkaufspreise für Masken, Handschuhe und Desinfektion sind gestiegen, wir können weniger Kunden am Tag empfangen, Behandlungen fallen weg. Das müssen wir irgendwie abfangen“, erklärt die Nagelstudio-Inhaberin. Auf Tätigkeiten direkt im Gesicht, beispielsweise die Behandlung der Augenbrauen, werde sie zunächst verzichten.

In der Zeit der Schließung haben die beiden Frauen permanent Kontakt zu ihren Kundinnen gehabt, häufig hätten sie Fotos geschickt – von Unfällen mit den Nägeln, aber auch geglückten Selbstversuchen. „Die Zeit hat uns sehr geprägt, aber wir wissen jetzt auch, dass ein großer Kern der Kunden uns sehr vertraut und unsere Arbeit wertschätzt“, erzählt Marta Dej.

Neben aller Vorfreude wissen die beiden allerdings auch, dass einige Kundinnen nicht zurückkommen werden, wie Laura Distefano erklärt: „Das Nägelmachen ist ein Luxus und viele müssen sich jetzt entscheiden, wo sie ihr Geld anlegen.“