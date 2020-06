Kramp-Karrenbauer: „NATO braucht starke europäische Säule“

Hemer. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will Bundeswehr-Investitionen auch in Spar-Zeiten und glaubt an einen harmonischen Amtswechsel.

Gerade noch hat Verteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kamp-Karrenbauer in ihrer schwarzen Dienst-Limousine am Rand des Hemeraner Himmelspiegels im Sauerlandpark gesessen und ihrer ganz persönlichen Begeisterung über das Südamerika-Medley durch Hupen lautstark Ausdruck verliehen. Wahrscheinlich hat sie aber auch hupen lassen, denn um ihr Fahrzeug wuselt eine ganze Truppe von Assistenten und Sicherheitsleuten mit und ohne Uniform. Jetzt kommt sie die Treppe zum Restaurant hoch und schaltet sofort wieder in den Profi-Politiker-Modus, lässt sich von ihrem Generalsekretär Paul Ziemiak die Spitzen der heimischen Christdemokraten vorstellen, wird später Fragen zum lokalen Wahlkampf und zu Reaktionen vor Ort zur Berliner Corona-Krisen-Politik stellen. Es weht eine unsommerlich steife Juni-Abendbrise über die Terrasse, sogar der assistierende hochrangige Marine-Offizier zieht sich die Mütze etwas fester ins Gesicht. Beste Zeit also für ein kleines Gespräch mit der Heimatzeitung im deutlich wärmeren Lokal-Inneren.

Frau Ministerin, was waren wohl Ihre ersten Gedanken, als Sie zum letzten Wochenende gehört haben, dass US-Präsident Donald Trump mit dem Gedanken spielt oder sogar für sich bereits beschlossen hat, amerikanische Truppen in Teilen aus Deutschland abzuziehen?

Annegret Kamp-Karrenbauer Zunächst einmal ist es ja bis dato nur eine Meldung in der Zeitung und wir haben bis dato keinerlei Bestätigung von der offiziellen Seite. Und ich befasse mich ernsthaft mit der Frage, wenn wir eine Bestätigung haben.

Ist es denn dennoch akzeptabel, dass eine deutsche Verteidigungsministerin das nur erfährt, wenn sie ein Abo beim Wall Street-Journal hat?

Vielleicht ist das ja nicht der übliche Weg der Konsultation unter Freunden, aber es ist natürlich etwas, was der derzeitigen innenpolitischen Situation und dem Wahlkampf geschuldet ist.

Wahrscheinlich macht es aber strategisch wie bilateral für Sie schon auch einen ziemlichen Unterschied, ob die Amerikaner am Ende nach Hause oder nach Polen gehen?

Das ist eine Frage im gesamten Bündnis, denn die Amerikaner sind ja hier auch zur Sicherheit des gesamten Bündnisses und auch zu ihrer eigenen Sicherheit. Und somit ist natürlich die Frage, ob Truppen aus Europa abgezogen oder woanders stationiert werden, schon ein gradueller Unterschied.

Wirtschaftsblöcke verschieben sich, Macht-Konstellationen verändern sich, wahrlich eigensinnige bis gefährliche Weltmachtführer sind am Ruder – ist unsere weltweite Sicherheits-Konstruktion ins Wanken geraten?

Nicht ins Wanken geraten, aber wir merken gerade, dass sich Dinge in der Tat verändern. Wir haben eine zunehmende Konfrontation von China auf der einen Seite und den USA auf der anderen Seite. Das macht es für mich umso dringlicher, dass wir in Europa, die wir auch verbunden sind in unseren Werten, unser Gewicht in die Waagschale werfen. Und das geht eben nur, wenn wir ein starkes und geeintes Europa haben.

Bringt der medial angekündigte Schritt der USA notgedrungen oder vielleicht auch endlich den immer wieder geforderten Schub in Richtung einer deutlich leistungsstärkeren, europäischen Armee zu Land, zu Wasser und zu Luft?

Es macht auf jeden Fall deutlich, dass wir innerhalb der NATO auch eine starke europäische Säule brauchen. Dafür gibt es schon viele Strukturen, die angelegt sind. Die gemeinsamen Battlegroups, die strukturierten PESCO-Projekte zur europäischen Verteidigungs-Zusammenarbeit. Aber all das können wir noch viel besser machen als bisher, um auch deutlich zu machen: Wir in Europa sind durchaus in der Lage, wo es um unsere spezifischen Interessen geht, das Notwendige zu tun, um uns zu schützen.

Es gab früher die Stammtisch-Witzchen, dass Soldaten der Bundeswehr im Manöver „peng“ sagen mussten, weil es an echter oder Übungsmunition fehlte. Wenn man heute genau hinschaut, ist das von der Realität in vielen Fällen gar nicht so weit entfernt, oder?

Es ist doch deutlich besser geworden. Wir haben in der Tat über viele Jahrzehnte gespart. Das sollte uns im Übrigen auch lehren, dass – auch wenn die Kassen jetzt leerer werden – nicht an der Sicherheit nach innen und nach außen gespart wird. Wir sind seit 2014 in einem Aufholprozess, aber man sieht eben auch, wie lange das dauert, dass man wirklich aufgeholt hat. Da geht es auch um die Erneuerung von hochkomplexen Waffensystemen, von alten hin zu denen der Zukunft, das dauert länger und ist auch komplizierter, als ich mir das wünsche.

Die Menschen fliegen wieder mit modernsten Geräten und Ausrüstungen ins All, Autos fahren selbstständig durch Städte und Roboter operieren unsere Galle, aber ein Gewehr, das geradeaus schießt und nicht in den Händen des Soldaten schmilzt, bekommen wir nicht hin. Nicht schnell und offenbar nicht in vielen Jahren. Ist das überhaupt noch nachzuvollziehen?

Nein, das ist in der Tat nur schwer nachzuvollziehen. Deswegen gibt es ja im Moment auch mit den Herstellern, die ein Gewehr herstellen und zugesagt haben, „das es geradeaus schießt“, wie Sie sagen, die entsprechenden Auseinandersetzungen. Denn wir haben gesagt: Wir sind als Bundeswehr einer der ganz großen Kunden, geben viel Geld des Steuerzahlers aus und nehmen nur noch ein Gerät, das in der Qualität so ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten damit etwas anfangen können.

Hand auf’s Herz, als Sie Ihr Amt angetreten haben – haben Sie da um den technisch schlechten Zustand der Bundeswehr, um die nicht fliegenden Hubschrauber, die nicht tauchbereiten U-Boote und was noch alles inzwischen bekannt wurde, gewusst?

Ich habe natürlich das gewusst, was in der Zeitung auch zu lesen war. Wenn man sich dann intensiver mit den Sachen beschäftigt, sieht es zum Teil auch differenzierter aus. Aber wir haben auch zu Beginn dieses Jahres ganz deutlich gesagt, wir starten eine gesonderte eigene Initiative, damit das mit der Ausrüstung jetzt schneller besser wird. Das kann man auch nicht innerhalb von ein paar Wochen umsteuern. Das braucht auch Nachhaltigkeit, das braucht auch den Willen, das durchzusetzen. Aber wir haben es angefangen und leiden natürlich im Moment – wie andere auch – ein wenig unter der Corona-Krise, weil auch in den letzten Woche nicht alles immer so verfügbar war beziehungsweise Lieferketten unterbrochen waren. Da ging es uns mit unseren Beschaffungsprojekten nicht anders, als in der freien Industrie.

Hätte die Bundeswehr nicht auch ohne Corona schon viel eher einen Rettungsschirm gebraucht?

Wir haben in den letzten Jahren Schritt für Schritt den Verteidigungsetat erhöht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Geld, das wir da haben, auch entsprechend ausgeben. Es geht darum, dass wir für unsere Sicherheit, und zwar nicht nur für Deutschland, sondern auch innerhalb der NATO, die wir da garantieren, Zusagen gegeben haben für Fähigkeiten, die wir als Deutsche stellen. Und wenn wir diese Fähigkeiten dann wirklich im Jahr 2030 – und um dieses Jahr geht es – zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir jetzt auch dafür sorgen, dass wir das nötige Geld bekommen.

Kurz noch zur Partei. Sie haben im Februar gesagt, bis zur Sommerpause hätten sie Klarheit in der Kandidaten-Frage zu Ihrer Nachfolge in der CDU-Führung. Das hat „Corona“ vermutlich deutlich aus dem Tritt gebracht. Gibt es inzwischen eine neue Deadline für Sie und geht das am Ende wirklich so in Eintracht und Harmonie über die Bühne, wie Sie es sich erhofft haben?

Wir gehen im Moment davon aus dass wir die Frage der Kandidaten auf dem regulären Parteitag im Dezember entscheiden werden. Aber auch das hängt natürlich von der weiteren Corona-Entwicklung ab, ob es eine zweite Welle gibt. Aber es ist unser Zielpunkt. Ich stehe in engem Kontakt zu allen Kandidaten und bin mir sicher, dass das ein fairer Wettbewerb sein wird.

Gibt es irgendwo am politischen Horizont nicht auch doch noch eine Frau als potenzielle Kandidatin für einen der zukünftig vakanten Chef-Posten?

Das wird man sehen, es ist ja noch Zeit bis zum Parteitag. Und die Satzung der CDU sieht vor, dass man selbst auf dem Parteitag noch kandidieren kann.

Warum war es Ihnen eine Herzensangelegenheit, am heutigen Tag nach Hemer zu kommen?

Es war mir deshalb eine Herzensangelegenheit, weil die Big Band der Bundeswehr heute für einen wohltätigen Zweck gespielt hat. Unter anderem auch für das Bundeswehr-Sozialwerk. Und so sehr unsere Soldatinnen und Soldaten jetzt in der Corona-Krise geholfen haben, manchmal brauchen auch sie und ihre Angehörigen Hilfe. Dafür sorgt das Sozialwerk. Das ist der eine Grund. Zum zweiten war es mir auch ein großes Vergnügen. Ich bin Musikliebhaberin, die Bundeswehr verfügt über unglaublich gute Musikerinnen und Musiker und die Big Band ist eines unserer Aushängeschilder. Und es war ein Konzert bei dem ich endlich mal nach Herzenslust auf die Tube, sprich Hupe, drücken durfte.

Ich habe mich in diesen Tagen in ein Buch vertieft, das Ihr Generalsekretär Paul Ziemiak mitgestaltet hat. Es heißt „Neustaat“ und beschäftigt sich – verkürzt – damit, dass es in diesem Land so nicht weitergehen kann und darf, und wie es also weitergehen könnte und müsste. Glauben Sie auch, dass wir nach dieser Pandemie ein lange gefühltes „Weiter so“ durch ein „Wenn nicht jetzt, wann dann?-Umdenken“ ersetzen müssen?

Das müssen wir. Wenn man sich anschaut, dass diese Corona-Pandemie, die niemand von uns wollte, ein Bruch ist, eine Disruption, dann müssen wir jetzt auch die Chance ergreifen, die darin steckt. Und wenn man sieht, was auf einmal möglich ist – und ich rede von Erfahrungen innerhalb der Bundeswehr oder auch in der Parteiarbeit – was früher umstritten war, also zum Beispiel digitales Arbeiten von Zuhause aus. Plötzlich war in der Not alles möglich. Und deshalb dürfen wir nicht sagen, dass wir in den Zustand vor Corona zurück müssen.

Dass es in 2019 so wenige Investitionen gegeben hat, liegt doch nicht daran, dass kein Geld da war. Es lag daran, dass wir einfach zu langsam und zu kompliziert waren. Und wenn wir das ändern wollen – und wir müssen das ändern –, dann müssen wir jetzt die Chance ergreifen. Das Konjunkturpaket, das wir jetzt als Bundesregierung auf den Weg gebracht haben, ist schon ein guter Schritt. Aber wir wollen als Partei mit diesen Ideen für die Zukunft insbesondere auch im nächsten Wahljahr antreten.

Aber hatten Sie nicht doch auch ein klein wenig Schweiß auf der Stirn, als Sie die Hand mitgehoben haben für das Konjunktur-Paket? Die Gesamtsumme, die am Ende auf dem Tisch lag, erinnert stark an eine Jahrtausend-Aufgabe.

Ja, es ist ein großes Paket, das wir geschnürt haben. Und man muss dazu auch noch unser Commitment für Europa, also den Merkel-Macron-Plan, sehen. Aber es ist in der Tat eine historische Situation. Vielleicht spüren wir alle miteinander noch gar nicht so viel von der Krise und von der Gefahr, die kommen kann, aber wenn wir allein aus sieben Millionen Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeitern hinterher Arbeitslose haben, dann macht das die Dimension der Herausforderung deutlich, vor der auch die deutsche Wirtschaft steht. Deswegen ist das Paket angemessen. Es darf aber keine Verführung sein, in den nächsten Jahren einfach so weiterzumachen. Es muss klar sein, dass es eine historische Ausnahmesituation ist. Wir müssen schnell wieder zu einem soliden Haushalten zurück.

Dank für das Gespräch, mögen Sie noch einen unvergesslichen Rest-Abend an der Applaus-Hupe haben.

Vielen Dank! Das werde ich.