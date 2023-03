Für einen Kran-Einsatz wird der Schödderweg in Iserlohn gesperrt.

Verkehr Kran-Einsatz in Iserlohn: Straße eine Woche voll gesperrt

Iserlohn. Für Bauarbeiten an einem Mehrfamilienhaus wird auf dem Schödderweg in Iserlohn ein Kran aufgebaut. Das sind die Folgen für den Verkehr.

Um per Kran eine Spindeltreppe an einem Mehrfamilienhaus zu installieren, wird der obere Teil des Schödderwegs voll gesperrt. Die Arbeiten auf Höhe der Hausnummern 38-40/42 beginnen nach Angaben des beauftragten Unternehmens, dem Autokran-Dienst Jaromin, am Donnerstag, 30. März, um 6 Uhr und sollen bis Donnerstag, 6. April, abgeschlossen werden. Rettungskräfte und Anlieger können bis zum Kran vorfahren. Der Wendehammer ist während der Bauzeit allerdings nicht nutzbar. Fußgänger und Radfahrer können passieren, um zum Forstweg „Unterer Mühlenbergweg“ zu gelangen. Bereits ab dem 28. März, 6 Uhr gilt ein Halteverbot, damit keine Fahrzeuge eingeschlossen werden.

