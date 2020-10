Iserlohner Krankenhäuser führen wieder Besuchsverbot ein

Iserlohn. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führen die Iserlohner Krankenhäuser wieder Besuchsverbote ein.

Auch die beiden Iserlohner Krankenhäuser, das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Bethanien und das Katholische St.-Elisabeth-Hospital, haben sich mit den wieder spürbar steigenden Corona-Infektionszahlen beschäftigt und ziehen drastische Konsequenzen bei den Besuchsregelungen.

So ist am Bethanien-Krankenhaus im Rahmen einer Krisenstabssitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen worden, dass bereits ab Donnerstagabend, 18 Uhr, ein erneutes absolutes Besuchsverbot eingeführt worden ist. Damit reagiert das Haus auf die rasant ansteigenden Infektionszahlen in ganz Deutschland sowie auf das Überschreiten des Inzidenzwertes auf über 50 im Märkischen Kreis.

Sollten medizinische Notwendigkeiten gegeben sein, die durch die behandelnden Ärzte bestätigt werden, können vereinzelt Ausnahmen möglich sein. Ebenfalls gelten Sonderregelungen für Palliativverläufe oder besonders kritische medizinische Fälle. Im Kreißsaal ist zur Geburt weiterhin eine Begleitperson zugelassen. „Es liegt in unserer Verantwortung, die Infektionsgefahr für unsere Patientinnen und Patienten aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst gering zu halten, um sie so bestmöglich zu schützen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am St.-Elisabeth-Hospital wird ab Samstag, 24. Oktober, ebenfalls wieder ein Besuchsverbot gelten. Bei besonderen Umständen soll es aber Ausnahmen geben, wie Pressesprecher Christian Bers auf Anfrage mitteilte. Neben besonders kritischen medizinischen Fällen bis hin zur Sterbebegleitung könne eine Ausnahme auch darin bestehen, dass dringende Fragestellungen zur weiteren Behandlung die Anwesenheit eines Angehörigen sinnvoll erscheinen lässt. Nachrichten oder persönliche Utensilien würden wie gewohnt über den Empfang an die Patienten weitergegeben.

Ausnahmen sind nurnach Absprache möglich

Das allgemeine Besuchsverbot am St. Elisabeth-Hospital solle dazu dienen, das Sicherheitslevel noch einmal zu verstärken. Das diene zum einen dazu, die anvertrauten Patienten und die Mitarbeiter vor einer vermeidbaren Infektionsgefahr zu schützen. Zum anderen solle sichergestellt werden, der Bevölkerung auch weiterhin eine medizinische Behandlung auf höchstem Niveau anbieten zu können. So seien die Ambulanzen nach wie vor als erste Anlaufstelle uneingeschränkt für die Patienten offen. Und auch die Fachbereiche in den Kliniken würden ihre Sprechstunden wie gewohnt abhalten, so dass sich Patienten auf eine planmäßige und uneingeschränkte Durchführung einer begonnenen beziehungsweise anstehenden Behandlung verlassen könnten. Sowohl am Bethanien-Krankenhaus als auch am St.-Elisabeth-Hospital sind Ausnahmen vom Besuchsverbot nur nach vorheriger Absprache möglich.