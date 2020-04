Krankenhäuser haben Kapazitäten

Iserlohn. Die beiden Iserlohner Krankenhäuser sind gut gewappnet für die Aufnahme von Corona-Patienten. Sie sind aktuell zur Hälfte ausgelastet.

Die Corona-bedingten Besuchsbeschränkungen im Bethanien-Krankenhaus und im St.-Elisabeth-Hospital gelten bis auf weiteres. Wie viele Operationen verschoben wurden und in welcher Größenordnung Patienten ihre Termine abgesagt haben, darüber führe man keine Statistik, erläuterte Christian Bers auf Anfrage. Das St.-Elisabeth-Hospital verfügt über eine Bettenkapazität von 231 Betten und ist nur zur Hälfte belegt. Auf der Intensivstation werden laut Bers ein Corona-Patient und ein Verdachtsfall behandelt und auf der Station 3 a fünf Corona-Patienten und zwei Verdachtsfälle. Bers erklärte weiter, dass es weder im Pankratius-Altenheim noch im Pflegezentrum St. Aloysius bisher Verdachtsfälle gebe.

Am St. Elisabeth-Hospital spielen am Samstag, 25. April, ab 15 Uhr die 58 Scottish Volunteers für Patienten und Krankenhauspersonal vor dem Haupteingang, da weiterhin ein Besuchsverbot gilt.

Im Evangelischen Krankenhaus Bethanien gibt es aktuell keine bestätigten Corona-Fälle. Foto: Josef WRONSKI

„Wir haben bisher keine bestätigten Corona-Fälle, möge es auch so bleiben“, erklärt Tine Droste auf Anfrage unserer Zeitung zur Situation im Bethanien-Krankenhaus. In dem evangelischen Haus mit einer Belegschaft von rund 400 Mitarbeitern waren einige Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne, die sind aber bereits zurück, berichtet die Krankenhaussprecherin. Das Haus verfügt über 226 Betten, darunter sechs Intensivbetten und sei knapp zu 60 Prozent ausgelastet. In dem Haus werden bis auf Brustkrebs-Operationen ansonsten eher kleinere Operationen durchgeführt, bei denen keine intensivmedizinische Betreuung erforderlich ist. Alle Eingriffe, bei denen es sich nicht um Notfälle handelt, seien abgesagt.