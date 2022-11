Kratzer im Lack: Handfeste Auseinandersetzung in Iserlohn

Sümmern. Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in Iserlohn-Sümmern wegen Kratzern im Autolack gekommen. Die Polizei ermittelt nun.

Als ein Pkw-Fahrer am Samstag am Kirschblütenweg gegen 18 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er laut Polizeibericht frische Lackkratzer an Fahrerseite und Heck fest. Neben seinem Wagen parkte ein Transporter so dicht, dass er nicht einsteigen konnte. Auf einem Balkon stand ein Paar und beobachtete ihn. Wie sich herausstellte, gehörte der Wagen dem Mann auf dem Balkon.

Es entwickelte sich ein Streit, bei dem der Pkw-Fahrer als „Stück Scheiße“ bezeichnet und verbal bedroht wurde. Der Beschimpfte gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und zückte sein Handy, um die Beleidigungen aufzuzeichnen.

Das beeindruckte den Mann überhaupt nicht. Er kam herunter und schlug dem Polizeibeamten das Handy aus der Hand. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Schläger räumte ein, seine Freundin angewiesen zu haben, den anderen Wagen zuzuparken. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung.

