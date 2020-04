Kreis sucht Helfer

Iserlohn/Kreis. Auf Plattform im Internet anmelden

Mit einer neuen Plattform will der Märkische Kreis Helfer an Einrichtungen vermitteln, die personellen Bedarf haben. Das Angebot richtet sich zunächst an Personen mit Qualifikationen in den Bereichen Pflege sowie Gesundheit und soll auch möglichen Engpässen vorbeugen. Das Coronavirus fordert in vielen Bereichen großen personellen Einsatz. Daher werden aktuell und zukünftig Personen benötigt, um Einrichtungen der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung zu unterstützen oder bei der Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt zu helfen. Darüber hinaus gibt es viele Mitmenschen, die sich in dieser Zeit engagieren wollen. Auf der Homepage des Kreises finden Interessierte eine Plattform, falls sie sich zur Verfügung stellen möchten. Einrichtungen haben die Möglichkeit Unterstützungsbedarf zu melden. Die Vermittlung zielt auf Personen mit pflegerischen und medizinischen Qualifikationen. Jede Anfrage wird angenommen und bearbeitet. Das Angebot soll außerdem Vorsorge treffen für mögliche personelle Engpässe durch das Coronavirus und richtet sich nicht nur an Ehrenamtliche. Nachbarschaftliche Hilfsangebote, wie Unterstützung beim Einkaufen, sind an die lokalen Ordnungsämter zu richten. Alle weiteren Informationen finden sich auf www.maerkischer-kreis.de.