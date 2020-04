Kreischor in Iserlohn zwischen Hoffnung und Endzeitstimmung

Die Stimmung beim Kreischorverband ist schwer greifbar, irgendwie hin- und hergerissen. Auf der einen Seite ist da große Zuversicht und Tatendrang: Es geht weiter. Mit Sieglinde Kuhlmann (1. Vorsitzende) und Ernst Eichler (Schatzmeister) hat die Vereinigung der Iserlohner Chöre eine neue, zweiköpfige Führungsriege, die zwar schon lange Mitverantwortung trägt, nun aber nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden Helmut Wegner in die erste Reihe tritt. Und die haben noch viel vor. „Auch wenn sich kaum noch jemand findet, der die Vorstandsarbeit mittragen möchte, habe ich doch immer noch das Gefühl, dass alle mit an einem Strang ziehen, wenn wir etwas auf die Beine stellen und der Verband noch sehr lebendig ist“, sagt Sieglinde Kuhlmann.

Der letzte Vorstand des Kreischorverbandes?

Auf der anderen Seite ist da aber auch eine gewisse Endzeitstimmung spürbar. Denn ewig wird es nicht mehr weiter gehen. Das vor allem unter den traditionellen, über 100 Jahre alten Gesangsvereinen grassierende „Chorsterben“, das wir an dieser Stelle schon oft beschrieben haben, geht weiter. Traditionsreiche Chöre lösen sich auf oder sind dermaßen überaltert, dass sie nicht mehr auftreten können oder sich sogar nur noch der Geselligkeit wegen treffen und gar nicht mehr singen. Und damit schwinden natürlich auch die Mitgliederzahlen und die Bedeutung des Dachverbandes. „Ich glaube, wir sind der letzte Vorstand“, sagt Ernst Eichler. „Wahrscheinlich werden wir den Kreischorverband begraben“.

Die nackten Zahlen sind in der Tat bedenklich. 31 Chöre (793 Mitglieder) zählte der Kreischorverband Iserlohn, zu dem auch Hemer und Schwerte gehören, Ende 2019 noch. Zum Vergleich: 1953 waren es 85 Chöre mit 2743 Sängerinnen und Sängern, 50 Jahre später im Jahr 2004 waren es noch 52 Chöre mit 1526 Mitgliedern und im Jahr 2013, als wir zuletzt über die Chorlandschaft berichtet haben, zählte der Kreischorverband schon nur noch 36 Chöre mit 1011 Mitgliedern. Von den 31 Chören Ende 2019 gehören 18 mit insgesamt 501 Sängerinnen und Sängern zum Iserlohner Stadtverband, der sich wiederum in den Stadtverband Iserlohn Mitte (elf Chöre mit 343 Mitgliedern), den Stadtverband Letmathe (fünf Chöre mit 107 Mitgliedern) und de Chorgemeinschaft der ehemaligen Gemeinde Hennen (zwei Chöre mit 51 Mitgliedern) aufteilt.

Mit der Auflösung des MGV Gerlingsen und dem Frauenchor „Vokalisk“ aus dem „VokalForum“ von Uta Minzberg, sowie der Fusion des MGV Sängerbundes 1869 Letmathe mit dem Gesangsverein Männerchor Oestrich ist die Zahl schon in den ersten Monaten 2020 auf 15 Iserlohner Chöre zurückgegangen.

Reduziert man die Chöre weiter auf die traditionellen Gesangsvereine, indem man beispielsweise die Chöre des Märkischen Gymnasiums, die russischen Folkloregruppen oder auch die Neugründungen der letzten Jahre wie „Modern Voices“ oder „conTAKT“ herausrechnet, bleiben im Stadtverband Iserlohn noch zehn Traditionsmännerchöre mit 206 Sängern, von denen fast ein Viertel allein der Shanty-Chor stellt.

Mit 69 Jahren der jüngste Sänger in Gerlingsen

Es verwundert nicht, dass einige Chöre angesichts dieses Rückgangs und vor allem der Altersstruktur kaum noch aktiv oder auftrittsfähig sind. Der MGV Westfalia Hennen 1885 oder der MGV Eintracht Lössel – beide haben nur noch 17 Sänger – werden immer schwächer. Und der MGV Eintracht Griesenbrauck 1922 trifft sich mit zwölf verbliebenen Mitgliedern im Grunde gar nicht mehr zum gemeinsamen Singen, sondern nur noch für die Geselligkeit.

„Das kam für mich nicht in Frage“, sagt Helmut Wegner, der „seinen“ Männergesangsverein Eintracht Gerlingsen mit zuletzt 22 Sängern, von denen er als erster Vorsitzender mit 69 Jahren der jüngste war, vor wenigen Wochen aufgelöst hat, um sich mit anderen Sangesbrüdern dem MGV Oese in Hemer-Becke anzuschließen, der noch ganz gut im Saft steht. „Zu einem Chor gehören auch Auftritte und Konzerte“, sagt Wegner. Das sei auch eine rechtliche Frage. In der Vereinssatzung stehe ganz klar, dass die Probenarbeit der Vorbereitung von öffentlichen Auftritten und Konzerten diene. Anfang letzten Jahres habe sein Chor noch Auftritte gehabt. Das Chortreffen in Barendorf im Sommer musste der MGV Gerlingsen dann aber schon absagen. Im November sei klar gewesen, dass es so nicht weitergeht. Am 24. Januar wurde der Chor aufgelöst, das Klavier verkauft und der Notenschrank verschenkt.

In den 80er Jahren standen noch alle Chöre voll im Saft

134 Jahre hatte es diesen Chor gegeben. „Das ist eine stolze Zahl, das tut weh“, sagt Helmut Wegner, der noch ganz andere Zeiten miterlebt hat. Vor 53 Jahren ist Wegner als Jugendlicher seinem ersten Chor beigetreten, 1983 kam er nach Gerlingsen, 1987 wurde er 2. Vorsitzender, 1992 schließlich erster Vorsitzender. Zum 100-jährigen des MGV Gerlingsen vor 34 Jahren habe es noch 48 aktive Männer dort gegeben. Alle Chöre hätten damals, in den 80er Jahren, noch voll im Saft gestanden. Singen, sagt Wegner, war früher selbstverständlich. Und inzwischen gehe der Trend auch wieder dort hin, was viele neue Chorgründungen und neue Formate belegen. „Wir haben aber zwei drei Generationen verloren“, sagt er. Und die haben traditionellen Gesangsvereinen das Leben gekostet.

Die Gründe für das Chorsterben wurden oft beschrieben: eine Gesellschaft im Wandel, verändertes Freizeitverhalten, andere Interessen bei jungen Leuten, eine generelle Abkehr von klassischen Vereinen, unmodernes Liedgut, Gesangsvereine auch als Synonym für veraltete Deutschtümelei in den Augen der 68er-Generation und und und.

„Das Ruder herumreißen konnten wir nicht“, sagt Wegner als Zeitzeuge des Niedergangs. „Das ist ein Problem der Zeit und ein Problem der jüngeren Generationen, die größeren Wert auf Flexibilität legen“. Das Familienleben habe heute einen ganz anderen Stellenwert, das Vereinsleben gehe runter, die Menschen wollen sich nicht mehr so fest binden. Früher seien die Menschen in gewisser Weise bodenständiger, sesshafter gewesen. „Die Vereine hatten eine größere Bedeutung, das Singen wurde vererbt.“

Diese Entwicklung spiegelt auch der Zustand des neuen Kreischorverbandes wider. Die neue Vorsitzende Sieglinde Kuhlmann ist vor sieben Jahren als zweite Vorsitzende in den Vorstand gekommen. „Damals waren wir noch ein Dutzend Leute im Vorstand. Alle Ämter waren besetzt“ – inklusive des Postens des Kreischorleiters, der nun schon lange vakant ist.

Jahreshauptversammlung wird nach Corona nachgeholt

Nun muss die Vorstandsarbeit auch zu zweit mit einer Vorsitzenden und einem Schatzmeister laufen. Ein Geschäftsführer oder ein stellvertretender Schatzmeister wären wünschenswert, Sieglinde Kuhlmann geht aber davon aus, dass niemand mehr dazustößt. Die Jahreshauptversammlung musste wegen Corona ausfallen, soll aber danach so schnell wie möglich nachgeholt werden – vielleicht finden sich ja noch Kandidaten.

„Ich habe die Hoffnung noch lange nicht aufgegeben“, sagt Sieglinde Kuhlmann. „Chöre liegen mir am Herzen. Ich habe immer gesungen.“ Es werde noch viele tolle Events des Kreischorverbandes geben. 2023 wird er 100 Jahre alt, und auf dieses Jubiläum richten sich nun schon die Blicke.