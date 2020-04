Kriegsende in Iserlohn begann mit dreitägigem Beschuss

Bevor am 16. April vor 75 Jahren mit der Übergabe der Stadt der Zweite Weltkrieg für die Iserlohner endete, musste die Bevölkerung noch die wohl härteste Bewährungsprobe bestehen: Drei Tage lang nahmen die Amerikaner die Stadt unter Beschuss, um im immer kleiner werdenden Ruhrkessel die hier verbliebenen Soldaten der Wehrmacht zur Aufgabe zu bewegen.

In den Kriegsjahren zuvor hatte die Stadt verhältnismäßig Glück gehabt: Während das Ruhrgebiet ständiges Ziel von alliierten Luftangriffen war und die Iserlohner in den Nächten oftmals am Horizont den Widerschein der brennenden Städte beobachten konnten, blieb ihre Heimatstadt von den Spreng- und Brandbomben, den Phosphor-Kanistern und Luftminen sowie der sonstigen todbringenden Fracht der Flugzeuge im Vergleich noch weitestgehend verschont. Der nachträglich vom städtischen Bauamt erstellte Verwaltungsbericht, der insgesamt die Zeit vom 31. März 1938 bis zum 1. April 1945 umfasste, verzeichnete elf Luftangriffe auf das damalige Iserlohner Stadtgebiet (siehe unten).

Schon zuvor waren viele Gebäude beschädigt worden

Nach einer Aufstellung von Wohngebäudeschäden von 1955 auf Basis der Kriegsschäden-Akten gab es allein bei fünf Angriffen zwischen Dezember 1944 und März 1945 18 Totalschäden, 61 schwere, 50 mittlere und 694 leichte Schäden an Wohngebäuden. Das erscheint heute in der Menge viel, ist aber kein Vergleich zu dem, was in benachbarten Städten wie Hagen oder Dortmund zerstört wurde, ganz zu schweigen von den zivilen Bombenopfern. Auch in Iserlohn waren leider Menschenleben zu beklagen: So starb beispielsweise bei dem vorletzten in dem Bericht erfassten Angriff am 21. März an der Mendener Straße die erst 15-jährige Margret Witzgall. Als der Fliegeralarm schon wieder aufgehoben war, traute sie sich als erste aus dem Keller nach oben, als plötzlich eine relativ kleine Sprengbombe direkt auf das Nachbargrundstück fiel und dort einen Schuppen zerstörte. Und die Wucht des Einschlags war so groß, dass das Mädchen im Treppenhaus des Nachbargebäudes sofort tot war.

Die endlosen Tage und Nächte in den Kellern und in den insgesamt 515 Meter langen, wesentlich besser gesicherten Stollen in den Anlagen Altstadt, Hardtrücken/Lünkernhohl, Stenner/Baarstraße, Bömbergring, Dröscheder Feld und Teichstraße setzten den Iserlohnern sehr zu. „Die Bevölkerung lebt fast nur noch in den Kellern und in den […] Stollen“, schreibt der bekannte katholische Pfarrer Heinrich Ditz in der Pfarrchronik der St.-Aloysius-Gemeinde und fügt hinzu: „Diese Unterkünfte reichen aber bei weitem nicht für die Einwohner wie auch für die vielen Ausgebombten und Evakuierten, die aus dem Westen hier Zuflucht gesucht haben, aus. Es sind wohl 100.000 Menschen in der Stadt, während die Einwohnerzahl in normalen Zeiten nur 38.000 beträgt.“

Immer schlechter wurde die Versorgungslage. Für die seit Ende August 1939 verteilten Lebensmittelkarten hatte es schon in den vergangenen Monaten immer weniger gegeben, die Schlangen an den letzten geöffneten Geschäften waren immer länger geworden. In den letzten Kriegswochen wurde vor allem in der Stadt selber der Mangel am Allernötigsten immer größer. Es war ein täglicher Überlebenskampf, sobald man die Luftschutzräume verlassen konnte, was aber eben immer seltener der Fall war. An die „steigenden täglichen Störungsangriffe durch Moskito- und Lancester-Flugzeuge“ erinnert sich der damalige Polizist, spätere Buchhändler und Oberbürgermeister von Iserlohn, Alfred Potthoff, nach Kriegsende in einem Bericht über die letzten Wochen vor dem 16. April. „Dauernd ertönten die Luftschutzsirenen. […] Die Stimmung der Bevölkerung war apathisch und verzweifelt. Blinder Gehorsam der vergangenen zwölf Jahre und Angst vor dem Regime hatten jeden Gedanken an eine offene Auflehnung gegen Partei und kampfgewillte Militärs, die bis zum letzten, bis zur Vernichtung kämpfen wollten, zunichte gemacht.“

Obwohl angesichts des Kessels, der größere Teile des Ruhrgebiets, das Sieger- und das Sauerland umfasste, die Ausweglosigkeit „ganz klar hätte erkannt werden müssen“, sei auch in Iserlohn der Volkssturm mobilisiert und eingesetzt worden. „An den Ausfallstraßen unserer Heimatstadt wurden Straßen- und Panzersperren gebaut, so unter anderem in der Baar-, Hagener Land-, Rahmen- und Mendener Landstraße“, hielt Potthoff in seinem Bericht nachträglich fest.

Um genau 22.30 Uhr am Freitag, 13. April 1945, beginnen die Amerikaner die Stadt mit ihrer Artillerie zu beschießen. Abgesehen von einigen Pausen steigert sich das Feuer bis zum kommenden Montagmorgen. 180 Menschen verlieren in den knapp drei Tagen ihr Leben, wie in der Gemeindechronik von St. Aloysius festgehalten ist: „Viele Zerstörungen unserer im allgemeinen gut erhaltenen Stadt wurden angerichtet. Unsere Kirche erhält acht Volltreffer und ringsum sind gewaltige Granattrichter.“

Feuer ließ Farbe an den Fassaden regelrecht kochen

An zahlreichen Stellen in der Stadt brechen durch den Beschuss Brände aus. Besonders schlimm traf es dabei die Firma Dossmann an der Mendener Straße, die durch ihren markanten Turm weithin sichtbar war und bei der eine Granate im Paraffinlager im obersten Stockwerk einschlug. Augenzeugen berichten später, dass die Hitze des dadurch entstandenen Feuers so groß war, dass die Farbe an den Häusern auf der gegenüberliegenden Straßenseite regelrecht zu kochen angefangen habe. Erst ein Waffenstillstand ließ die Geschütze verstummen, bevor es schließlich zur Übergabe der Stadt am 16. April kam.

Elf Luftangriffe auf das damalige Iserlohner Stadtgebiet

29. Oktober 1940: Siedlung Dröscheder Feld (Flak-Kaserne)

13. Juni 1941: Obergrüne (Umgebung der Iserlohner Brauerei)

19. November 1943: Wermingsen (Blücher- und Winkelmann-Kaserne)

2. Dezember 1944: Ostbahnhof, Bergstraße, Am Hochbehälter, Dröscheder Feld

4. Dezember 1944: Südstraße und Letmather Straße

13. Februar 1945: Löbbeckenberg, Kalkwerke, Bilveringsen und Argonner-Kaserne

16. Februar 1945: Tyrol und Baarstraße

2. März 1945: Sedlitz-Kaserne, Barackenlager an der Westfalenstraße

13. März 1945: Ostbahnhof, Lünkerhohl, Obere Mühle, Inselstraße, Alexanderstraße, Weiden- und Limburger Straße

21. März 1945: Einzelangriffe auf Hagener Landstraße, Obergrüne und Mendener Straße

22. März 1945: Kluse