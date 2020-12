Kronkorken ohne Adventstreff gesammelt

Sümmern. Die Sportfreunde Sümmern haben ihre Spendenaktion den Corona-Bedingungen angepasst.

Ein lachendes und ein weinendes Auge hatte Jugendvorstand Roland Schnick am Samstag bei der alljährlichen Kronkorkensammlung der Sportfreunde Sümmern. Einerseits freute er sich, dass sich der große Container zusehends füllte, andererseits war er traurig, dass es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keinen Adventstreff gab. Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg, und Schnick selbst schlüpfte in das Nikolaus-Kostüm. Zu gerne hätten die Sportfreunde Sümmern auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste zur Einstimmung aufs Fest begrüßt. Roland Schnick hatte Einiges geplant, so hätte es beispielsweise ein Kinderkarussell geben sollen.

„Es hat ganzgut gerappelt“

Aber auch bei den Sportfreunden ruht derzeit das Vereinsleben. An der alljährlichen Kronkorkensammlung, die Jahr für Jahr Geld in die Vereinskasse der Jugendabteilung spült, hielten die Verantwortlichen jedoch fest. Corona-konform konnten am Samstag von morgens bis abends die gesammelten Kronkorken in den großen Container geschüttelt werden. „Es hat ganz gut gerappelt“, weiß Roland Schnick zu berichten. Das Weißblech wird jetzt an einen Schrotthändler verkauft.

Auch Trainerwünschewerden berücksichtigt

„Es gibt immer irgendwas zu finanzieren“, so Roland Schnick, der betont, dass auch einmal Wünsche der Trainer bei der Anschaffung berücksichtigt werden sollen. Zuletzt wurden jetzt noch Mini-Tore gekauft. Nach der Sammlung ist vor der Sammlung, und so geht es selbstverständlich auch im kommenden Jahr weiter. Roland Schnick ruft dazu auf, bereits ab sofort wieder weiter zu sammeln.

Die Kronkorken können wieder abgegeben werden, wenn die Tore zum Sportplatz geöffnet sind. Beziehungsweise hofft Roland Schnick nun natürlich darauf, dass im kommenden Jahr wieder ein Adventstreff stattfinden kann, in dessen Rahmen wieder die große Sammlung über die Bühne gehen kann.