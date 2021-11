Kultur, Kunst und Kreative

An zahlreichen Ständen hatten die Gäste Gelegenheit zum Stöbern, Staunen und Shoppen. Verschiedenste Aussteller waren an der Oberen Mühle dabei.

Iserlohn. Markt-Premiere an der Oberen Mühle war ein voller Erfolg für alle Seiten

Von solch einer facettenreichen Kulisse kann ein Kreativmarkt nur träumen. Am Wochenende wurde auf dem historischen Fabrikgelände von Kissing & Möllmann von der IGW-Spezialimmobilien GmbH & Qwörk zum ersten Mal zu einem Kreativmarkt eingeladen. Während die Besucher aufgrund des Wetters am Samstag eher verhaltener kamen, war am Sonntag bereits kurz nach Öffnung des Marktes der Zulauf groß. Einerseits wollten die Besucher an den zahlreichen Ständen stöbern, andererseits einen Blick auf das geschichtsträchtige Areal an der Oberen Mühle werfen. An Ständen, die sich auch auf dem oberen Plateau der Fabrikanlage angrenzend an den Pastorenweg erstreckten, konnte sich teilweise auf die bevorstehende Adventszeit eingestimmt werden.

Künstler ließen sich bei der Arbeit zuschauen

Dekoratives aus Holz, Draht und Naturmaterialien sowie Selbstgenähtes gehörten neben Seifen, Kerzen, Schmuck und Accessoires zum Angebot. Aber auch Gewürze, Öle, Honig und Co gab es zu erwerben. Eine bunte Palette für den eigenen Genuss und für Haus und Garten konnte entdeckt werden. Wer nach so viel Bummeln eine Stärkung suchte, wurde ebenfalls fündig. Kaffee und Kuchen, aber auch Deftiges vom Grill und der vielleicht erste Glühwein der Saison konnten im Innenhof des Haupthauses, wo der Cateringbereich aufgebaut war, genossen werden. Zum Zuschauen und Betrachten luden in der Immobilie beheimatete Künstler, die dort ein Atelier gemietet haben, ein. Neben ausgestellten Werken gab es Live-Demonstrationen. So ließen sich Maler Uwe Siebert, Bildhauer Santo.c und Graffiti-Künstler Antonio Di Lorenzo bei ihren Arbeiten von den Besuchern über die Schulter schauen. Bei Führungen auf dem historischen Fabrikgelände informierte IWG-Geschäftsführer Olaf Pestl nachmittags über den Baufortschritt und die neu gestalteten Räumlichkeiten des Haupthauses.

Der Eintritt für den Kreativmarkt war frei. Auf dem Außengelände sollten eigentlich aktuellen Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung NRW gelten. Kurzerhand hatten sich die Organisatoren dann aber am Freitagabend für eine 3-G-Regelung entschieden und auch die Anzahl der Eingänge von drei auf zwei begrenzt. Sicherheit geht in Zeiten von Corona schließlich vor.

