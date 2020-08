Kulturgenuss einmal anders

Iserlohn. Freitagnacht startet „Kunst im Park“ in Barendorf in der Reihe „Wald Stadt Sommer“. Dafür konnen sich Interessierte online anmelden.

„Es lohnt sich, zur Sommernacht im Park zu kommen“, wirbt Museumsleiterin Dr. Sandra Hertel für das ganz besondere Kulturereignis in Barendorf, das am Freitag ab 18 Uhr startet. Da „Rock in Barendorf“ und der „Drahtsaitenakt“ in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen, findet ein besonderes Event im Rahmen des Wald Stadt Sommers statt.

Die Barendorfer Künstler präsentieren Fotografie, Malerei, Skulptur und Medienkunst unter freiem Himmel anstelle einer für diesen Monat geplanten Ateliernacht: Brigitte Felician Siebrecht, Micha Straße, Konrad Horsch und Gisbert Körner verlassen ihre Ateliers und Werkstätten und laden die Besucher zum alternativen Kunstgenuss im Dorf und in den Baarbachwiesen ein. Konrad Horsch ist verhindert, aber er wird vertreten durch seine Außenskulpturen sowie seine Mitstreiter aus der Galerie „Zweipunktdrei“, Angela Boeckmann und Hennik Gausling. Nur so viel sei verraten: Es gibt Foto-Impressionen aus der polnischen Partnerstadt Chorzow, verfremdete Barendorfer Landschaften sowie Audio-Video-Installationen zum Thema Wasserrad, „Fake-News“ und „Primadonna von Barendorf“.

„Erleben Sie Kunstgenuss mal anders, nämlich live und zum Anfassen“, laden die Veranstalter auf ihrem Plakat ein. „Wandeln Sie im Lichterlabyrinth, oder verlieren Sie sich in Ihren Kindheitserinnerungen zwischen wehenden Tüchern auf der Wäschewiese.“ Im Herrengarten wartet in der Dunkelheit eine Lichtinstallation mit dem Titel „Wäschewiese“ auf die Betrachter. Auf der großen Wiese zwischen Spielplatz und Café erstrahlen dann auch knapp 800 Windlichter. „Es gibt keine Selbstbedienung. Wir wollen Warteschlangen vermeiden“, verweist Sven Wiedemeyer auf einen „coronasicheren Service bei Speisen und Getränken“.

„Bei der zu erwartenden hochsommerlichen Hitze ist Barendorf der kühlste Ort in Iserlohn“, lockt Dr. Sandra Hertel mit optimalen Bedingungen für dieses Event, bei dem es sich zur jazzigen und poppigen Livemusik des Jens Dreesmann-Trios und zu Gaumenfreuden von Samir Letaif auf der Terrasse des Café Barendorf chillen lässt. In Liegestühlen können die Kunstfreunde ebenso entspannt auf der großen Freitreppe vor Haus A außerdem das Con Alma String Duo erleben. Mit Violine und klassischer Gitarre nehmen sie die Besucher mit auf eine Klangreise der besonderen Art. Mit von der Barendorf-Partie ist auch das „Das Thommy Rosenkranz Duo feat. Sophie Moser“, die einen bunten Mix aus Pop, Evergreens, Soul und Jazz bietet.

120.000 Euro für neues Format „Wald Stadt Sommer“

Sven Wiedemeyer von „Live Project“ dankt dem Stadtmarketing und der Märkischen Bank für die Unterstützung dieses Ereignisses im Rahmen des neuen Veranstaltungsformates „Wald Stadt Sommer“ an verschiedenen Kulturorten. Dafür veranschlagen die Veranstalter summa summarum 120.000 Euro. Ein Drittel in Höhe von 40.000 Euro übernimmt die Stadt, den Rest die Gastronomen und Sponsoren. „Wenn sich das bewährt, soll es auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung finden“, erklärte der Leiter des Stadtmarketings, Dirk Matthiessen, die Pläne für die Zukunft.

„Wir Künstler aus Barendorf sind gespannt auf diese neue Form der Kooperation und freuen uns drauf“, sagte Brigitte Felician Siebrecht.