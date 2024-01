„Wir sind dabei“: Auch die Thalia-Filiale an der Wermingser Straße in Iserlohn wirbt mit dem „KulturPass“

Kulturförderung „KulturPass“: Förderung kommt in Iserlohn nicht an

Iserlohn Ein halbes Jahr nach der Einführung des „KulturPasses“ wird klar, dass die Kulturanbieter und der Einzelhandel in Iserlohn nicht profitieren.

Rund 600.000 verkaufte Bücher, 250.000 verkaufte Kinokarten und 100.000 Konzertkarten, Gesamtumsätze in Höhe von 19,9 Millionen Euro und bei 280.000 von theoretisch 750.000 Jugendlichen in der Zielgruppe eine Reichweite von mehr als einem Drittel: Kulturstaatsministerin Claudia Roth zieht eine „sehr, sehr, sehr positive Bilanz“ für den „KulturPass“, den sie vor einem halben Jahr eingeführt hat (siehe Infobox). Erklärtes Ziel des mit 100 Millionen Euro ausgestatteten Fördertopfes: den Einzelhandel und die kleinen Kulturanbieter vor Ort nach der Corona-Katastrophe stärken.

Wir hatten sehr große Hoffnungen. Die wurden aber leider enttäuscht. Niels Gamm - Leiter des Parktheaters

Blickt man nun auf die Kultur vor Ort, wird schnell fraglich, ob die Bilanz wirklich so positiv ist, wie es von Berlin aus scheint. „Wir hatten sehr große Hoffnungen. Die wurden aber leider enttäuscht“, sagt Theaterleiter Niels Gamm. Sein Haus hatte Zeit und in geringem Umfang auch Geld investiert, um sich mit dem gesamten Theaterangebot zu registrieren und somit über die „KulturPass“-App für alle abrufbar zu sein. Eine einzige Karte wurde am Ende über das Förderprogramm verkauft: für den Nussknacker im Dezember.

Thalia und „Filmpalast“ gehören zu den Gewinnern in Iserlohn

Grundsätzlich, so Gamm, sei es natürlich zu begrüßen, dass überhaupt solche Bemühungen unternommen würden und Geld investiert werde, um junge Leute für die Kultur zu begeistern. In dem Moment, als bekannt geworden sei, wer alles mitmachen darf, sei ihm aber schon klar gewesen, dass der „KulturPass“ an den Kulturanbietern in der Fläche vorbeilaufen wird: Der Buchhändler Thalia mit seinem gesamten Sortiment sowie der Online-Konzertkartenanbieter „Eventim“ mit allen großen Konzerten bundesweit seien nur zwei Beispiele für große Teilnehmer, die für junge Leute unendlich attraktiver seien als kleinere Museen und Theater vor Ort. Die Kultur im engeren Sinne habe von dem Programm nicht profitiert.

Das war gut für die Jugend, aber eigentlich nicht für die Kultur. Ich hätte mir einen stärkeren regionalen Bezug gewünscht. Matthias Quaschnik - Kulturreferent der Stadt Iserlohn

Angesichts des geringen Rücklaufs bei der städtischen Kultur, die sich hier im Grunde ausschließlich auf das Parktheater beschränkt, ist Kulturreferent Matthias Quaschnik hingegen ausgesprochen enttäuscht. Auch sein Büro hatte sich bemüht, das grundsätzlich schöne Angebot unter die Leute zu kriegen. Knapp 1000 18-Jährige gibt es in Iserlohn, alle seien postalisch angeschrieben und informiert worden. Wie viele der Iserlohner Jugendlichen das Angebot letztlich genutzt haben, kann niemand sagen. Die Vermutung, dass auch hier das Geld eher an die großen überregionalen als an die kleinen Kulturanbieter vor Ort ging, liege aber nahe – vielleicht sogar für Weihnachtsgeschenke aus dem Buchhandel, wie gerne gescherzt wird. Angesichts einer solchen Entwicklung sieht Quaschnik den „KulturPass“ aber eher als ein Instrument der Wirtschafts- als der Kulturförderung: „Das war gut für die Jugend, aber eigentlich nicht für die Kultur. Ich hätte mir einen stärkeren regionalen Bezug gewünscht.“

Der „KulturPass“ im Überblick Der „KulturPass“ wurde Mitte des vergangenen Jahres als mobile Handy-App eingeführt und sollte zum einen die angeschlagene Kulturindustrie nach Corona fördern und zum anderen junge Menschen für Museumsbesuche, Konzerte, Theater, Bücher, Tonträger oder auch Musikinstrumente begeistern. Nutzerinnen und Nutzer konnten über die App 200 Euro Kulturförderung in Anspruch nehmen, wenn sie 2023 ihren 18. Geburtstag gefeiert haben. Kulturschaffende, Buchhandlungen, Theaterbetreiber und Instrumentenbauer konnten sich ihrerseits als Anbieter registrieren – vor allem der Einzelhandel und kleine Kulturschaffende sollten von dem Pilotversuch profitieren. 100 Millionen Euro hat der Bund in den „KulturPass“ investiert. Aktuell wird diskutiert, ob und in welcher Form der Kulturpass in diesem Jahr weitergeführt werden soll. Kulturverbände fordern eine Fortsetzung. Im Gespräch ist auch ein gemeinsamer Pass mit Frankreich, der auch die Nutzung von Kulturangeboten im Nachbarland ermöglichen würde.

Sichtbar wird in der Iserlohner Innenstadt die Möglichkeit, mit der App einzukaufen, im Grunde nur an der Thalia-Filiale an der Wermingser Straße, die mit der Teilnahme wirbt. Wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, werde der „KulturPass“ in den Thalia-Buchhandlungen allgemein und auch in Iserlohn sehr gut angenommen – auch im Vergleich zu größeren Städten. Die Anzahl der Bestellungen in Iserlohn liege im vierstelligen Bereich, konkrete Zahlen würden aber generell nicht nach außen kommuniziert. Der „KulturPass“ sei aber eine großartige Initiative, auch weil sie den stationären Handel und die Attraktivität der Innenstädte stärke. Daneben ist die Aktion aber kaum im Iserlohner Handel angekommen. Einen Musikalienhandel gibt es ohnehin nicht mehr. Und die Bahnhofsbuchhandlung „Presse und Buch“ hat sich als möglicher Partner im ersten Jahr gar nicht beteiligt. Eine Teilnahme im nächsten Anlauf zieht Inhaber Michael Scholz aber durchaus in Erwägung.

Ausgesprochen positiv hat sich das Förderprogramm auch auf den Iserlohner „filmpalast“ ausgewirkt. Wie Theaterleiter Kai Kamphenkel auf Anfrage angibt, habe er im vergangenen halben Jahr mehr als 1200 Einlösungen über den „KulturPass“ verzeichnet – davon auch viele mehrfach. Wie in der bundesweiten Bilanz liegt das Kino damit auch in Iserlohn bei den Einlöse-Optionen bei den Jugendlichen auf Platz zwei. „Aus dieser Sicht heraus sind wir mit dem Ergebnis durchaus zufrieden und befürworten eine Fortsetzung des ,KulturPasses‘“, sagt Kamphenkel.

Kulturvermittlung läuft nicht über das Portemonnaie

Parktheaterleiter Niels Gamm sieht eine Fortsetzung hingegen eher kritisch: „Kulturförderung lässt sich offensichtlich nicht so sehr über das Portemonnaie steuern wie gedacht“, sagt er. Andersherum betrachtet gebe ihm das Ergebnis aber in seinen Bemühungen recht, sein Angebot über die Kulturvermittlerin Miriam Engelmann zu den Jugendlichen zu bringen. Sein Jugend-Abo wurde in dieser Saison immerhin 30-mal verkauft – auch ohne finanziellen Fördertopf. Wer das Theater kennt und kommen möchte, komme also auch so. Und für die Aufführung der „Physiker“ von Dürrenmatt Anfang Februar haben sich nach einem persönlichen Kontakt bereits mehr als 200 Jugendliche angemeldet – freiwillig an einem Freitagabend, was Niels Gamm für sehr viel aussagekräftiger hält: „Man kann Jugendliche durchaus für ein Theater begeistern, von dem sie vorher gar nichts wussten. Kultur und Theater sind aber sehr persönlich, und die Vermittlung funktioniert nur über die persönliche Ansprache, nicht über das Geld.“

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn