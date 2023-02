Mehrere Ladendiebinnen sind in einem Discounter an der Baarstraße in Iserlohn erwischt worden. Sie schlugen die Mitarbeiter und flüchteten.

Kriminalität Ladendiebinnen schlagen Discounter-Mitarbeiter in Iserlohn

Iserlohn. Aufmerksame Mitarbeiter eines Discounters in Iserlohn haben einen Ladendiebstahl verhindert. Die Verdächtigen attackierten sie und flüchteten.

Mitarbeiter eines Discounters an der Baarstraße in Iserlohn hatten am Mittwoch (15. Februar) ein Gerangel mit vier mutmaßlichen Ladendiebinnen. Die Polizei konnte die Frauen nicht festnehmen und bittet daher jetzt um Hinweise.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachteten laut Polizeibericht die Frauen gegen 14.20 Uhr, wie sie Waren in Taschen verstauten, die in ihren Einkaufswagen standen. Sie schauten sich dabei so auffällig nach den Verkäufern um, dass die Mitarbeiter Verdacht schöpften.

Mitarbeiter fangen Diebinnen ab – Schreie und Schläge folgen

Als die Frauen dann ihre Einkaufswagen durch einen Kassenbereich schoben ohne zu bezahlen, waren die Mitarbeiter sofort in voller Stärke zur Stelle. Als sie die vier Frauen ansprachen, fingen die an zu schreien und um sich zu schlagen. Ein Mitarbeiter wurde weggeschubst und bekam unkoordinierte Schläge ab. Die Tatverdächtigen flohen zu Fuß.

In den hinterlassenen Taschen steckte Ware im Wert von etwa 200 Euro. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Ergebnis verlief, und ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben

Eine der Frauen war schwarz gekleidet mit einem Mantel mit Fellkragen. Eine zweite Frau trug braune Stiefel, blaue Hose, beigefarbenes Kleid und einen weißen Steppmantel. Sie hatte die Haare zum Dutt zusammen gebunden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall und den Tatverdächtigen unter 02371/9199-0.

