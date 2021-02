Läden der Tafel in Iserlohn und Hemer haben wieder geöffnet

Symbolbild_ Die Tafel-Läden in Iserlohn und Hemer haben wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. In den vergangenen Tagen war es nicht möglich gewesen, Lebensmittel abzuholen.

Die Tafel hat wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Das teilte der Leiter, Josef Radine, am Mittwochvormittag mit. Die CariTasche musste die Tafel-Läden vorübergehend schließen, da es keine Möglichkeit gegeben hatte, Lebensmittel abzuholen. „Wir haben jetzt wieder einen Wagen rausgeschickt, der Waren abholt“, berichtet Josef Radine auf die Nachfrage, wie es gelungen sei, jetzt doch so schnell an Lebensmittel gekommen zu sein. Zudem könne die Tafel auf Nahrung aus den Lagerbeständen zurückgreifen und an den Fenstern ausgeben. „Wir mussten das Ganze zwei Tage lang erstmal sortieren und ordnen“, so Radine weiter.

Direktes Feedback zur Schließung habe die Tafel von den Kunden nicht bekommen. Der Leiter wisse aber, aus Telefonaten mit den Betreuungsdiensten, dass die Erleichterung, dass die Lebensmittelausgabe wieder stattfinden kann, groß sei.