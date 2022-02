Lage hat sich in Iserlohn beruhigt

Iserlohn. Dortmunder Straße und Danzweg bleiben vorerst noch gesperrt, das Lägertal soll in Kürze wieder befahrbar sein.

Die Lage für die Iserlohner Feuerwehr hat sich im Laufe der Nacht deutlich entspannt. Ab etwa 0 Uhr ist Sturmtief Zeynep, das am Abend zuvor über Iserlohn hinweggefegt war, abgeflaut. Zu 78 Einsätzen mussten die Einsatzkräfte am Abend vor allem wegen abgeknickter Bäume auf Fahrbahnen ausrücken. Am Samstagmorgen war aber alles bereits so weit abgearbeitet, dass nur noch letzte Aufräumarbeiten anstanden. Allein das Lägertal vom Sportplatz bis Kesbern, der Danzweg hoch zum Danzturm und die Dortmunder Straße ab Gerlingsen in Richtung Schwerte sind derzeit noch gesperrt.

Laut Aussage der Feuerwehr werde das Lägertal aber vermutlich innerhalb der nächsten Stunde, als bis etwa 9.30 Uhr wieder freigegeben. Dort müsse nur noch ein beschädigtes Fahrzeug zur Seite und einige Bäume weggeräumt werden. Der Danzweg bleibt hingegen aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Hier drohe die Gefahr, dass weiterhin beschädigte Bäume umfallen könnten. Auch die Dortmunder Straße wird noch länger gesperrt bleiben. Hier ist Straßen NRW mit schwerem Gerät im Einsatz, um links und rechts an der Straße, wie es hieß, einen Kahlschlag vorzunehmen.

