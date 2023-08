Lange Wartezeit aufs Essen: Randalierer schlägt Polizisten

Iserlohn. Weil ihm das Warten aufs Essen zu lange dauerte, randalierte ein Iserlohner vor einer Gaststätte und attackierte die alarmierte Polizei.

Ein 33-Jähriger randalierte am Freitag in einer Gaststätte am Konrad-Adenauer-Ring in Iserlohn. Der stark alkoholisierte Iserlohner schmiss Blumentöpfe vor dem Lokal um, beschwerte sich lauthals über die zu lange Wartezeit aufs Essen. Als ihm die Bedienung das Geld für das bestellte Essen zurückgab, weigerte er sich, das Lokal zu verlassen. So holte das Personal die Polizei hinzu. Auch mit den Polizeibeamten führte er eine endlose Diskussion, wechselte auf den Parkplatz, von wo ihn die Beamten vom Gelände führten.

Plötzlich holte er zum Schlag aus. Die Polizeibeamten brachten ihn zu Boden. Nur mit Hilfe weiterer Polizeibeamter konnte er überwältigt und fixiert werden. Die Beamten brachten ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Er bekam eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

