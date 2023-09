Laubsammelkörbe entlasten Anlieger in Iserlohn und Hemer

Iserlohn/Letmathe/Hemer. In Hemer, Letmathe und Iserlohn sind Laubsammelkörbe aufgestellt worden, um Anlieger zu entlasten. An welchen Straßen sie sich befinden.

Wenn die Bäume im Herbst ihre Blätter abwerfen, hat nicht nur der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer alle Hände voll zu tun. Auch die Anlieger müssen im Rahmen der Straßenreinigungspflicht die Gehwege freihalten. Das kann in gewissen Alleen ziemlich anstrengend sein, schließlich darf das Laub nicht einfach auf die Straße geblasen oder gekehrt werden, da sonst die Straßeneinläufe verstopfen und Überschwemmungen die Folge sind. Aus diesem Grund stellt der SIH zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Iserlohn und Letmathe in diesen Tagen Laubkörbe auf. Die Körbe dürfen ausschließlich mit Laub befüllt werden, der Grünschnitt aus dem heimischen Garten darf darin nicht entsorgt werden. Hierbei handelt es sich um eine reine SIH-Serviceleistung zur Entlastung der Anwohner an neuralgischen Straßen.

Auf Iserlohner Stadtgebiet sind die Körbe an folgenden Straßen zu finden:

Lindenstraße, Am Haus Letmathe, Berliner Allee, Kilianstraße Ecke Schattweg, Unterfeldstraße, Vom Stein Straße, Lessingstraße, Hagener Straße, Am Bülzgraben, Waldstadion, Overwegstraße, Friedensstraße, Wiesenstraße, Rosenstraße, Von-der-Kuhlenstraße), Brabeckstraße, Untergrüner Straße, Burggräfte, Hennener Straße, Gerlingser Weg, In der Huckschlade, Düsingstraße, Grundschule Wiesengrund, Schulstraße, Julius-Schult-Straße, Bleichstraße 33, Sundernallee/In der Bredde.

Auf Hemeraner Stadtgebiet sind die Körbe an folgenden Straßen zu finden:

Parkstraße, Heinrich-Nutte-Baum Straße, Albert-Schweitzer-Straße/Feldstraße, Caller Straße, Ostenschlahstraße, Schützenstraße, Teichstraße, Kantstraße, Lerchenstraße und Beethofenstraße.

