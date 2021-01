Lebenslange Haft für Doppelmörder vom Stadtbahnhof Iserlohn

Iserlohn/Hagen. Hohe Strafen gab es vor dem Landgericht für den Doppelmord am Iserlohner Stadtbahnhof und den Millionenbetrug in eigenen Medice-Reihen.

Ein grausiges Verbrechen am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit am Stadtbahnhof erschütterte im Sommer 2019 ganz Iserlohn und Besucher einer angereisten Hochzeitsgesellschaft. Das juristische Nachspiel fand im Frühjahr 2020 vor dem Hagener Schwurgericht statt: Der 44-Jährige Kosovare Sphejtim H. hatte am 17. August 2019 seine von ihm getrennt lebende Ehefrau Nafije H. (32) und deren neuen Partner Amir N. (23) am Iserlohner Stadtbahnhof vor zahlreichen Zeugen mit einem Küchenmesser erstochen. Die Obduktion ergab mehr als 100 Stiche.

Gemeinsam mit ihrem neuen Lebensgefährten hatte die Frau, die 2018 wegen häuslicher Gewalt vor ihm geflohen war und zuletzt im Iserlohner Frauenhaus gelebt hatte, ein zur Tatzeit zwei Monate altes Baby. Es überlebte den Doppelmord unverletzt und kam zunächst in die Obhut des Iserlohner Jugendamtes. Von dem sterbenden Mann hatte der Messerstecher in „Siegerpose“ Fotos gemacht und über sein Handy verschickt.

Das Schwurgericht verurteilte den 44-jährigen Sphejtim H. zu lebenslanger Haft. Es sprach ihn des zweifachen Mordes in einem besonders schweren Fall für schuldig und stellte eine besondere Schwere der Schuld fest. Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Die Verteidigung hatte einer besonderen Schwere der Schuld widersprochen und niedrige Beweggründe bei der Tötung der Frau angezweifelt. Der Angeklagte hatte nach dem Doppelmord die Tat gestanden, aber im Verfahren geschwiegen. Erst nach den Schlussplädoyers ergriff er das Wort und sagte, seine Frau und deren Baby täten ihm leid.

Ein Millionenbetrüger schädigte das heimische Pharmaunternehmen Medice und muss dafür ins Gefängnis: Die 1. Große Wirtschaftsstrafkammer des Hagener Landgerichtes verurteilte einen 53-jährigen gelernten Einzelhandelskaufmann und früheren Exportleiter zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Außerdem muss er für den angerichteten Millionenschaden bei seinem früheren Arbeitgeber immerhin 245.000 Euro bezahlen.

Zwischen 2011 und 2015 hatte der frühere Vertriebsleiter mit einigen seiner geschäftlichen Kontakte verabredet, Scheinrechnungen für fingierte Leistungen auszustellen. Gemeinsam mit Komplizen aus den eigenen Reihen veruntreute er somit Millionen. Vor dem Arbeitsgericht Iserlohn hatte er bereits einem Vergleich zugestimmt, in dem er für den angerichteten Vermögensschaden 1,5 Millionen Euro in Raten bezahlen wolle. „Die versprochene Wiedergutmachung war ein Totalausfall“, rügte Richter An­dreas Behrens bei der Urteilsverkündung in Hagen.

Ein polnischer Unternehmer, der durch sein frühes Geständnis und die Mithilfe an der Aufklärung der Betrügereien im großen Stil beigetragen hatte, erhielt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Das Gericht setzte die Vollstreckung zur Bewährung aus. Seine Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Einen 60-jährigen Komplizen, den Vertriebsleiter für Polen, verurteilte das Gericht zu einer zweijährigen Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Er muss obendrein 185.000 Euro zahlen. Das Amtsgericht Iserlohn hatte in diesem Zusammenhang eine weitere Komplizin, eine Apothekerin und Geschäftsführerin eines Großhändlers, wegen gemeinschaftlichen Betruges in Tateinheit mit Beihilfe zur Untreue zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen verurteilt.

Dauerhaft in die Psychiatrie muss ein psychisch kranker 69-jähriger Iserlohner, der im Dezember 2019 im Zustand der Schuldunfähigkeit ein Wohn- und Geschäftshaus am Kurt-Schumacher-Ring in Brand gesteckt hatte. „Zum Schutz der Allgemeinheit. Die öffentliche Sicherheit gebietet die Unterbringung“, verkündete Richterin Heike Hartmann-Garschagen in der Urteilsbegründung im Juli. Durch seine Manipulationen an der Gastherme in seiner Wohnung hatte er einen Großbrand herbeigeführt. Der Angeklagte lebte seit 1996 in dem Haus, in dem er Feuer gelegt hatte. Als Motiv gab er gegenüber Ärzten und Polizeibeamten an, er wollte sich umbringen und in den Himmel fahren, um seine Frau von den Ängsten und Leiden zu befreien. Der Mann leidet an einer schizoaffektiven Psychose, bei der abwechselnd Symptome einer Schizophrenie, einer Depression und einer krankhaften Hochstimmung auftreten, stellte ein Gutachter fest, der die Unterbringung in der Psychiatrie empfahl.

Durch die Gasexplosion waren sowohl alle Wohnungen als auch die Kunstgalerie im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Hausers zerstört worden. Von den 16 Bewohnern waren in der Nacht elf zu Hause. Sie konnten aus dem brennenden Haus und dem Nachbarhaus fliehen. Es gab mehrere Verletzte durch Rauchvergiftungen und Schocks. Nach wie vor ist der Bereich der Brandruine, für den es bereits Wiederaufbaupläne gibt, abgesperrt.

Das Schöffengericht Iserlohn verurteilte einen 38-jährigen Brandstifter im November wegen des folgenschweren Feuers im Mai an der Piepenstockstraße zu einer Freiheitsstrafe zu drei Jahren. Der Dachstuhl brannte mitten in der Nacht völlig aus, das Gebäude wurde schwer beschädigt, der entstandene Sachschaden wurde auf 850.000 Euro geschätzt.

Der geständige 38-Jährige, der seit Mai in Untersuchungshaft saß, wurde nach der Verhandlung direkt in die Strafhaft überführt. Dem Feuer war in einer Wohnung ein Streit mit seiner Ex-Freundin vorhergegangen. Die Bewohnerin suchte in der Nacht Zuflucht in der Wohnung einer Nachbarin. Allein in der Wohnung zurückgeblieben hatte der alkoholisierte Mann dann Kleidung im Wohn- und im Schlafzimmer sowie ein Handtuch im Badezimmer angezündet. Schnell breitete sich das Feuer aus, bei der Flucht aus dem Gebäude hat der 38-Jährige noch andere Bewohner gewarnt, so dass sich alle Hausbewohner in Sicherheit bringen konnten.

Weil sie Mitte Dezember 2019 in einem Wohnheim der Evangelischen Jugendhilfe Feuer gelegt hatte, musste sich eine Schülerin aus Herscheid im August unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Hagener Landgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Die Minderjährige saß seit dem Brand, der in der Nacht schnell gelöscht werden konnte, in Untersuchungshaft. Die Jugendkammer verurteilte die 15-Jährige zu einer vierjährigen Jugendstrafe.

Eine fünfjährige Haftstrafe verhängte das Hagener Landgericht im Mai für eine 28-jährige Heilerziehungspflegerin wegen schwerer Brandstiftung. Die psychisch labile Frau musste sich ursprünglich wegen versuchten Mordes verantworten, hatte im Prozess aber deutlich gemacht, dass sie niemanden töten wollte. Hintergrund war eine Beziehungstat, der eine Trennung von ihrem früheren Freund vorausgegangen ist. Die Iserlohnerin war in der Nacht zum 8. September 2019 um 2.15 Uhr mit einer Leiter, einem Hammer und verschiedenen Brandbeschleunigern zur Wohnung ihres ehemaligen Freundes in Gerlingsen gefahren. Über die Leiter gelangte sie in Erdgeschosswohnung, nachdem sie das Küchenfenster eingeschlagen hatte. In der Wohnung hatte sie die Brandmelder demontiert, an verschiedenen Stellen Feuerzeugbenzin und Flüssig-Anzünder verschüttet und dann sowohl im Wohnzimmer als auch im Arbeitszimmer Feuer gelegt. 23 Bewohner waren damals mit dem Schrecken davon gekommen.