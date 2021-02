Leckere Erbsensuppe wärmt Bedürftige

Iserlohn. Bürgermeister Michael Joithe verteilt mit dem Verein „Bürger helfen Bürgern“ deftige Hausmannskost.

Eine tolle Kulisse auf dem verschneiten Fritz-Kühn-Platz mit einer dampfenden Gulaschkanone: Als Bürgermeister Michael Joithe am Freitagmittag die Erbsensuppe ausgibt, hellen sich die Gesichter der wartenden und frierenden Menschen auf. „Lass uns zum Essen in die Sonne gehen“, sagt ein Senior, dem Michael Joithe dampfende Suppe in einen Becher gefüllt hat, zu einem Freund. „Ich bin der neue Bürgermeister“, stellt sich Joithe den Besuchern am Essensstand vor, denen er dann ihre Portionen in die Becher füllt. „Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Lassen Sie es sich schmecken.“ Die Gäste nicken freundlich zurück.

„Dieses ist bereits die dritte Suppenaktion“, berichtet Manuel Huff, Vorsitzender des Vereins „Bürger helfen Bürgern“. Den Auftakt machte Sanel Hotic, Inhaber des Edeka-Marktes vom Nußberg, wie berichtet vor dem Streetworker-Büro im Bereich Südengraben/Am Bilstein. Am Mittwoch folgte Knut Fischer, Geschäftsführer von Autoteile Fischer. Beide Male warteten Bedürftige in Schlangen auf die Ausgabe. „Fünf weitere Mahlzeiten sind gesichert durch den Lions-Club Iserlohn-Letmathe“, berichtet Svenja Finke vom Verein „Bürger helfen Bürgern“, die sich über die Unterstützung aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen freut.

Michael Joithe schenkte am Freitagmittag 80 Liter Erbsensuppe aus, die Metzgermeister Walter Müller nach seinem besonderen Hausmannkost-Rezept gekocht hat. „Treten Sie näher, treten Sie ran, hier gibt es die Suppe von nebenan“, lockte der Spender, der ungenannt bleiben möchte, die Menschen herbei. Wie er im Gespräch mit unserer Zeitung betonte, kommt es ihm nicht darauf an, sich mit einer solchen Spende zu profilieren. Vielmehr würde er sich freuen, wenn andere Menschen, denen es ebenso gut gehe, seinem Beispiel folgen und „denen, die nicht auf der Sonnenseite stehen, auf diese Weise etwas Gutes zukommen lassen“. „Es ist was Wunderschönes, was die hier machen“, lobte Anwohnerin Micelline Prochnow das Engagement der Streetworker aus der südlichen Innenstadt und des Vereins „Bürger helfen Bürgern“. Sie übergab den Vorstandsmitgliedern eine Tüte mit Hygieneartikeln zum Weiterverschenken. „Mir sind die Tränen gekommen, als ich gesehen habe, dass Manuel Huff einem Mann, der schon blaue Hände hatte, seine Handschuhe geschenkt hat“, erzählte sie von der letzten Suppenküche unter freiem Himmel.

Warme Kleidung und Schuhe als Zugabe

Walter Müller freute sich, dass seine Suppe den Männern und Frauen sichtlich schmeckte. Der eine oder die andere nahm sich für Zuhause noch eine Portion mit. Die Streetworker hatten unter den regelmäßigen Besuchern des Quartiers Werbung für die Verköstigung gemacht. Bei der Gelegenheit konnten die Menschen auch warme Winterkleidung und winterliches Schuhwerk mitnehmen, das der Verein bereit stellte. Etliche von ihnen nahm anschließend die Gelegenheit wahr, sich im Büro der Streetworker mit weiteren Lebensmitteln einzudecken, die der Verein „Bürger helfen Bürgern“ geliefert hatte. Der vor einem Jahr gegründete Verein benötige Sach- und Geldspenden, sagte Manuel Huff. Ein großer Wunsch sei ein weiteres Fahrzeug.

„Ich finde die Aktion klasse“, lobt der Platzbesucher Friedhelm Leppert den Einsatz des Vereins „Bürger helfen Bürgern“, der darüber hinaus auch Kleidung und Nahrung an seinem „Gabenzaun“ am Vereinsdomizil anbietet.

Der Verein „Bürger helfen Bürgern“ unterhält sein Vereinsheim an der Schulstraße 28. Spenden sind erwünscht aufs Konto: IBAN DE50445500450018085795, BIC WELADEDISL