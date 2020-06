Leitschnur für die Stadtentwicklung

Es hätte auch ganz kurz „Hallo Berlin!“ heißen können: Am Dienstagabend im Planungsausschuss gab es eine kleine Premiere im Ratssaal. Ausschussvorsitzender Michael Schmitt (CDU) begrüßte im Rahmen einer Video-Konferenz Oliver Bormann von „Yellow Z“ und Dr. Lars Bölling von „UmbauStadt“, also jenen beiden Berliner Büros, die maßgeblich an der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes „Mein Iserlohn 2040“ beteiligt waren, zur Sitzung. Bormanns und Böllings Part war es denn auch, das Konzept den Ausschussmitgliedern nochmals vorzustellen. Abschließend empfahl der Planungsausschuss dem Rat, „Mein Iserlohn 2040“ als Stadtteilentwicklungskonzept zu beschließen und als wichtige Grundlage für die zukünftigen Fragen und Aufgaben der Stadtentwicklung zu nutzen. Mit großer Mehrheit wurde auf Basis eines kurzfristig vorgelegten CDU-Antrages beschlossen, zur Umsetzung von kleineren „Mein- Iserlohn-2040“-Maßnahmen den Ortsteilen Budgets zur Verfügung zu stellen.

Zum Schwerpunkt Wohnen sagten die Berliner Planer, dass die Topographie des Stadtgebietes Einschränkungen für die Flächenentwicklung bedeute. Nicht zuletzt deshalb wird eine stärkere Innenentwicklung mit einem konsequenten Flächenmanagement empfohlen. Es wird Wohnbaunachverdichtung mit einem Fokus auf Geschosswohnungsbau angeregt. Zur Koordinierung dieser Prozesse wird empfohlen, entsprechende Institutionen zu gründen. Beim Thema Bedarf an weiteren Gewerbeflächen werden einerseits interkommunale Ansätze angeregt, aber ebenso wichtig: Im Rahmen einer Innenentwicklung sollen Brachen oder untergenutzte Flächen aktiviert werden. Im Gewerbebereich müsse künftig kompakter und intelligenter gebaut werden.

Defizite in den Zentrenvon Iserlohn und Letmathe

Was die Innenstädte in Iserlohn und Letmathe anbelangt, attestieren Bormann und Bölling beiden Zentren Defizite, denen man sich intensiv widmen müsse. Die Bereiche Bildung und Kultur sollten gestärkt werden, Quartiere grüner und sozial gerechter gestaltet werden. Außerdem appellierten die Planer, auch bei den weiteren Prozessen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes eine intensive Bürgerbeteiligung zu pflegen. Das Thema Natur/Freiräume wird nach Ansicht der beiden Berliner Büros von den Iserlohnerinnen und Iserlohnern als sehr wichtig wahrgenommen. Wuchern könne Iserlohn hier mit seiner vielfältigen Topographie – mit der Bandbreite einer eher flachen Flusslandschaft im Norden (Ruhr) bis hin zum „halbalpinen Gelände“ im Süden (die zugeschalteten Gutachter schmunzeln). Freiraum- und Siedlungsplanung müssten zusammen gedacht werden, außerdem wird mehr innerstädtisches Grün samt besserer Pflege angemahnt.

Im Bereich „Bewegungsräume“ wird angeraten, die Verkehrswende noch konsequenter einzuleiten und die Verkehre, die aus Iserlohns Rolle als Einpendlerstadt resultieren, gut zu organisieren. Die aktuell hohe Kfz-Nutzung sollte reduziert werden, dass sei auch der Wunsch in vielen Ortsteilen. Es müsse mehr Akzeptanz für eine neue Mobilität geschaffen werden.

Oliver Bormann und Dr. Lars Bölling betonten, dass von der Politik nunmehr nur über das Stadtentwicklungskonzept als Leitbild abgestimmt werde, nicht über vorgeschlagene Maßnahmen; die würden später wie gewohnt einzeln politisch behandelt. Das abschließende Fazit der Berliner Planer: Grundsätzlich befinde sich Iserlohn in vielen Punkten auf einem guten Weg.

Manuel Huff (Die Linke) kritisierte, dass wenn man die im Konzept ausgewiesenen Flächenbedarfe für Wohnen, Gewerbe und Freiraum übereinanderlege, die Rechnung irgendwie nicht aufgehe. Und Huff wandte sich dagegen, dass umstrittene Vorhaben wie der Bau einer Veranstaltungshalle auf der Alexanderhöhe als Schlüsselmaßnahmen aufgelistet würden. Das Hallengutachten liefere mehrere „K.o.--Argumente“ gegen einen Hallenbau, dazu käme die coronabedingte Verschlechterung der städtischen Finanzen. Harald Eufinger (Grüne) und Karsten Meininghaus (CDU) fanden es dagegen richtig, das auch Projekte im Konzept stehen, die von Teilen der Politik durchaus kritisch gesehen würden. Aber dazu gebe es dann ja zu gegebener Zeit Raum für Diskussionen und Beratungen. Michael Schmitt schob ein, dass es wegen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise darauf hinauslaufen werde, das Projekte noch stärker priorisiert werden müssten, das Konzept biete aber gleichwohl eine gute Leitschnur für künftiges Handeln. Eva Kirchhoff (CDU) sprach schließlich von „vielen interessanten Handlungsoptionen“, die das Stadtentwicklungskonzept aufzeige. Bei einer Enthaltung von Manuel Huff wurde „Mein Iserlohn 2040“ schließlich verabschiedet.

Verwaltung soll Konzept für Vergabe-Richtlinien erstellen

Blieb noch die Debatte über den CDU-Antrag, den Ortsteilen Budgets zur Verfügung zu stellen. Eva Kirchhoff begründete den Antrag damit, dass „die Ortsteile am besten wissen, was Sache ist.“ Harald Eufinger, der später gegen den Antrag stimmte, kritisierte, dass so der dritte Schritt vor dem ersten gemacht werde. Erst müssten die Konzepte konkreter werden, dann könne über Geld gesprochen werden. Auch Detlef Köpke (FDP), der sich enthielt, machte kritische Anmerkungen. Und Manuel Huff (ebenfalls Enthaltung), sagte, dass er selber schon über eine solche Idee nachgedacht, diese dann aber verworfen habe. In ländlichen Ortsteilen gebe es vielfach gut funktionierende Dorfgemeinschaften, die einen solchen Etat verwalten könnten. „Aber wer entscheidet in einem Innenstadtbezirk darüber, was mit dem Geld gemacht werden soll?“ Dazu sagte Eva Kirchhoff, das der Antrag ja beinhalte, dass die Verwaltung ein Konzept mit entsprechenden Vergabe-Richtlinien erarbeiten solle. Und die Etats könnten dann in den Haushaltsberatungen diskutiert werden. Wie angedeutet wurde der Antrag bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mit deutlicher Mehrheit angenommen.