Lenker, Rad, Akku – E-Scooter in Iserlohn ausgeschlachtet

Iserlohn/Hemer. In Iserlohn ist ein Leih-E-Scooter komplett ausgeschlachtet worden. Die unbekannten Täter ließen ihn an der Stadtgrenze zu Hemer zurück.

Ein E-Scooter ist in Iserlohn am Donnerstag völlig ausgeschlachtet und dann am Rande des Corunna-Gewerbegebietes zurückgelassen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Leihgerät gegen 10 Uhr ohne Lenker, Hinterrad und Akku am Dulohweg an der Stadtgrenze zu Hemer gefunden. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Erst am Montag waren zwei beschädigte E-Scooter in Sümmern entdeckt worden (wir berichteten). Auch ihnen fehlten Akkus und Hinterrad.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn