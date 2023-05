Leopold Cohen: Einer der ersten Fotografen in Iserlohn

„Fotograf, Jude und Patriot in Iserlohn“: Rico Quaschny, Leiter des Stadtarchivs, referierte über den Fotografen Leopold Cohen in der VHS am Stadtbahnhof.

Iserlohn. Leopold Cohn war einer der ersten Fotografen in Iserlohn. Seine Biographie ist voller Lücken, aber das Stadtarchiv versuchte sie zu schließen.

Ein Fotograf, von dem kein einziges Selbstporträt erhalten ist? Das spricht entweder dafür, dass hier jemand seine Kunst über sich selbst gestellt hat, oder schlicht dafür, dass der Nachlass von Leopold Cohen (1838-1911) nicht gut erhalten ist. Im Falle des gebürtigen Soesters, der „einer der ersten, aber nicht der erste Fotograf in Iserlohn“ war, wie Stadtarchiv-Leiter Rico Quaschny betonte, trifft womöglich beides zu:

Cohens Biographie ist voller Lücken, wobei Quaschny in seinem Vortrag mit dem Titel „Leopold Cohen – Fotograf, Patriot und Jude in Iserlohn“ alles tat, um diese Leerstellen zu füllen. Auch Cohens Nachfahren können nichts zur Forschung beitragen: Bis auf eine junge Frau, die in die USA emigrierte, wurden alle Opfer der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.

Stadtansicht Iserlohn. Panoramafoto von Leopold Cohen, datiert 1880, die Einzelaufnahmen sind allerdings von 1877. Foto: Stadtarchiv Iserlohn

Leopold Cohen begann 1867 in der Stadt im eigenen Fotoatelier auf der Bleiche zu arbeiten, das zeigte er auch durch eine Anzeige in der Heimatzeitung an. Vorher war er als Reisefotograf von Stadt zu Stadt gereist. „Sein Großvater war Landrabbiner. Zur Familie zählten Lehrer und Dichter, so ist Else Lasker-Schüler eine entfernte Cousine von Cohen.“ Der Fotograf zählte sich zum reformorientierten Judentum: „Sein Ziel war es, ein patriotischer Deutscher zu sein, aber den jüdischen Glauben beizubehalten“, so Quaschny. Cohen, der mit seiner Frau sechs Kinder hatte, tat alles, um sich in die Iserlohner Gesellschaft zu integrieren und zu einem geachteten Bürger zu werden – und es gelang. Er zog zweimal für sein Heimatland in den Krieg, war Mitglied im Kriegerverein und aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde Iserlohn.

Breites Angebot von Postkarten bis Zigarren bei Iserloher Fotografen

Cohens Angebot war groß: Porträt- und Gruppenfotos, Landschafts- und Architekturaufnahmen, aber auch Reproduktionen, Postkarten und Porträts auf Porzellan, Elfenbein und Milchglas. Er verkaufte Bilderrahmen und Zigarren. „Zwar bekam Cohen ab den 1870er Jahren zunehmend Konkurrenz, aber an seine Landschaftsaufnahmen kam kein anderer Fotograf ran“, so Quaschny.

Das zeigen auch die großformatigen Panoramafotografien der Stadt Iserlohn, die bis heute durch ihre Schärfe und Detailtreue überzeugen. Tatsächlich nehmen die Fotos den Betrachter mit auf eine Reise in eine Zeit, als die Häuser noch Villa Bellevue oder Villa Elisabeth hießen und die Hänge rund um Iserlohn kahl waren, weil alle Bäume längst gefällt worden waren.

Bürger schätzten Fotograf Leopold Cohen

Als Cohen mit fast 74 Jahren starb, zuletzt hatte er in einer Wohnung am heutigen Alten Rathausplatz gewohnt, wurde auch in den Todesanzeigen deutlich, wie sehr ihn die Bürger schätzten. Er wurde mit einem militärischen Ehrengeleit auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt, der später von den Nazis verwüstet wurde – der Grabstein des Fotografen ist nicht erhalten. Seine Kinder betrieben bis 1933 das Geschäft „Max Münchhausen“ mit Herren- und Damenmode, ein Sohn meldete ein Patent zur Befestigung von Krawatten an. Die Flucht vor den Nazis hatte die Familie geplant – aber lediglich Ilse Cohen überlebte. Sie reiste mit einem Kindertransport nach England.

Leopold Cohen hatte in seinem Leben alles getan, um dazuzugehören: Er hatte Iserlohn immer als seine Heimat begriffen und die Schönheit der Waldstadt auf Fotopapier gebannt. „Sein Werk hat eine besondere Qualität. Und die Dauer seines Aufenthaltes in der Stadt, nämlich vier Jahrzehnte, unterscheidet ihn von anderen Fotografen“, so der Stadtarchivar. Eine Erinnerung an Leopold Cohen gibt es im öffentlichen Raum bislang nicht. Quaschny: „Das wäre in der Perspektive auch mal etwas.“

Neue Reihe: Iserlohn und der Kolonialismus

In Vorschau auf das zweite Quartal machte Quaschny den Zuhörern Lust auf weitere Vorträge: „Der Themenschwerpunkt wird sein: Iserlohn und der deutsche Kolonialismus.“ Dazu sei eine Kooperation mit der Fern-Uni Hagen geplant.

