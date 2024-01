Letmathe: Iserlohner (39) ging 71-Jährigen körperlich an

Ein Polizeiwagen fährt am Montagabend, 03.01.2022, durch die Innenstadt von Mülheim an der Ruhr, wo rund 250 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen (Impfung) demonstrieren. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Letmathe Ein Iserlohner randalierte zunächst in der Letmather Innenstadt bei einem Streit mit einem Busfahrer. Danach nahm er sich Passanten vor.

Ein 39-jähriger Iserlohner hat am Donnerstagmittag in der Letmather Innenstadt randaliert. Zunächst stritt sich der aggressive Mann in der Hagener Straße mit einem Busfahrer, nachdem ihn dieser nicht in den Bus ließ. Er beleidigte den Fahrer, schlug gegen den Bus und zog anschließend in Richtung Bahnhof weiter. Dort randalierte er weiter, beleidigte Passanten und ging einen 71-Jährigen körperlich an. Dieser wurde jedoch nicht verletzt. Für den 39-Jährigen ging es zur Polizeiwache. Gegen ihn wird wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn