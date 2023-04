Letmathe: Sattelschlepper blockiert Ellebrecht-Kreuzung

Die Polizei regelt den Verkehr an der Ellebrecht-Kreuzung in Letmathe.

Letmathe. Mit Staus und zähfließendem Verkehr ist an der B 236 in Letmathe zu rechnen. Die Polizei regelt den Verkehr.

Ein liegengebliebener Sattelschlepper sorgt gegenwärtig für ein Verkehrschaos an der Ellebrecht-Kreuzung in Letmathe. Laut Polizei war das Fahrzeug gegen 12.53 Uhr auf der Linksabbieger-Spur von der Altenaer Straße auf den B-236-Zubringer in Richtung Autobahn zum Stehen gekommen. Die Ursache dafür war offenbar ein Getriebeschaden. Die Polizei regelt den Verkehr, so dass sich der Stau aus Richtung Nachrodt auflösen kann. Zu rechnen ist mit Staus und zähfließendem Verkehr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn