Letmathe: SGV ehrt besondere Leistungen der Wanderer

Letmathe. Der Sauerländer Gebirgsverein in Letmathe lud wieder zum traditionellen Sommerfest. Auf 16 Vereinsmitglieder warteten jeweils besondere Ehrungen.

Schon der Weg zum Sommerfest des Sauerländer Gebirgsvereins (SGV) in Letmathe beginnt mit einer kleinen „Wanderung“ den Hügel hinauf zum Vereinshaus. Traditionell findet das Fest jedes Jahr statt, so auch am Sonntag, als der Verein mit Beschilderung auf das Angebot aufmerksam machte.

+++ Lesen Sie auch: Umbruch beim SGV Letmathe: So geht es mit Wanderheim weiter +++

„Getränke, Gegrilltes, Kaffee, Kuchen, familienfreundliche Preise“, zeigt das Schild am Wanderweg. Da kann nichts schief gehen und so fanden sich wieder zahlreiche Vereinsmitglieder ein und auch jene, die es vielleicht noch werden in Zukunft. 250 Mitglieder hat der Verein, von denen nicht alle bei dem besonderen Tag dabei sein können. „Vor allem viele ältere Mitglieder kommen hierher, die die Wanderungen nicht mehr machen können. So treffen dann mehrere Generationen zusammen. Dafür richten wir Sonntags immer ein Kaffeetrinken aus“, sagt Friedbert Poggel, der für die Medienarbeit im Verein zuständig ist. Das ungezwungene, gesellige Beisammensein soll im Fokus stehen. Eine Möglichkeit für den Austausch untereinander und um bekannte Gesichter wiederzusehen.

SGV in Letmathe möchte Aufmerksamkeit erlangen

Gleichzeitig soll die Veranstaltung aber auch eine Plattform für den Verein sein, um sich nach außen präsentieren zu können. Beispielsweise gegenüber Radfahrern oder eben Wanderern, die ohne den Verein unterwegs sind und mithilfe der Beschilderung auf das Fest und damit den Verein aufmerksam werden. So werden laut Poggel die ein oder anderen neuen Mitglieder gewonnen. „Es ist eine schöne Veranstaltung, um die SGV-Familie zu sehen und das auch noch auf diesem schönen Fleckchen Erde hier. Es macht immer eine Menge Spaß und dazu kommen die Auszeichnungen der Mitglieder“, erklärt Inge Siegismund, Vorsitzende des Vereins, das Besondere am jährlichen Sommerfest.

+++ Auch interessant: Kiliankirmes Letmathe: So ändert sich die Verkehrssituation +++

Zum geselligen Programm gehört traditionell auch die Ehrung jener Mitglieder, die sich besonders mit ihren sportlichen Leistungen hervorgetan haben. 16 Personen liefen bei den zahlreichen Wanderungen mindestens 200 Kilometer und qualifizierten sich somit für eine Urkunde. Der Bestwert liegt sogar bei 536 gelaufenen Kilometern.

+++ Weitere Nachrichten aus Letmathe: Linda Hack gibt Buchempfehlungen für den Urlaub +++

Im Herbst findet am 1. Oktober die zweite Veranstaltung im größeren Rahmen statt, wenn wieder zum Reibekuchenfest eingeladen wird. Die nächste Wanderung gibt es am kommenden Sonntag, 9. Juli, wenn die Mitglieder Brenscheid und Lohhagen erkunden. Die Wanderung umfasst elf Kilometer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn