Letmather Spendenaktion: Neue Kerzen aus altem Wachs

Noch vor dem Eingang von „Optic Reischl“ schält Sabine Schlücking einen kleinen Wachs-Engel aus der Silikonform. „Die Förmchen mache ich nicht selbst“, sagt die Letmatherin, während sie mit routinierten Handgriffen diese Arbeit erledigt.

Seit etwa fünf Jahren produziert die 53-Jährige Kerzen aus altem Wachs, den sie in verschiedenen Geschäften sammelt. Entweder können die Kunden das Wachs abgeben oder in die Boxen werfen, die dort aufgestellt sind. „In den Jahren zuvor haben auch viele Restaurants oder Veranstalter ihre heruntergebrannten Stumpen gespendet“, sagt Schlücking. Halb abgebrannte Kerzen seien ja nicht schön für große Feste.

„So kann ich dem Wachs ein zweites Leben geben“, sagt die Letmather Ortsvorsitzende der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Neben kleinen Engeln gibt es noch andere Motive. „Jedes Jahr kommt eine Form dazu“, sagt Schlücking.

Doch nicht alle Wachsspenden eignen sich für die Kerzenfertigung. „Wenn beim Einschmelzen ein Benzingeruch entsteht, dann schicke ich das Wachs weiter an Firmen, die daraus Fackeln machen“, sagt Schlücking. Da der Weihnachtsmarkt wie vielerorts auch in Letmathe abgesagt wurde, kam Reischl spontan auf die Idee, die Kerzen in seinem Geschäft zu verkaufen. Sie können auch direkt bei Sabine Schlücking ( 02374/14271 ) bestellt werden. Der Erlös geht an das „Marie Adelaide Leprosy Centre“ in Karatschi in Pakistan.