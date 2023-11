Die Einzelhändler an der Wasserstraße haben am Donnerstag zum "Lichterzauber im Quartier" eingeladen. Viele Kunden genossen die Atmosphäre.

Quartier „Lichterzauber“ in Iserlohn: So stimmungsvoll war es dort

Iserlohn. Beim „Lichterzauber“ im Quartier rund um die Wasserstraße in Iserlohn gab es einiges zu entdecken. Wie schön es dort dekoriert war.

Bei magischem Lichterglanz gemeinsam in vorweihnachtliche Stimmung kommen, einen Glühwein oder Eierpunsch genießen und bis in die späten Abendstunden noch durch Geschäfte bummeln – das zog am Donnerstagabend zahlreiche Besucher zum “Lichterzauber“ in das Quartier rund um Wasserstraße, Unnaer Straße und der Von-Scheibler-Straße in Iserlohn. Sekt, Wein, Waffeln, Muffins und andere Köstlichkeiten luden Jung und Alt zum Verweilen ein.

Wer wollte, konnte bis 21 Uhr noch in den Geschäften im Quartier stöbern und schon den ein oder anderen Weihnachtseinkauf erledigen. Und das alles unter festlich glänzender Beleuchtung, die nicht nur die Schaufenster der Geschäfte schmückte, sondern sich auch durch die Straßen des Quartiers zogen.

