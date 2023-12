Lieferwagen voller Wagen für Caritasche in Iserlohn

Iserlohn KKiMK-Mitarbeiter sammeln für die Iserlohner Tafel einen ganzen Lieferwagen voller Lebensmittel und Kosmetika. Wie sie das geschafft haben.

„Das ist ja noch viel mehr, als wir erwartet haben!“, sagt Josef Radine von der Caritas Iserlohn. Andrea Erl und Susanne Munkelt aus der Endoskopie im St. Elisabeth Hospital riefen initiativ zu einer Spendenaktion unter den Iserlohner KKiMK-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf. „Ich habe das im vergangenen Jahr schon einmal im kleinen Rahmen gemacht. Jetzt haben wir das gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation auf ein neues Level gebracht“, sagt Andrea Erl stolz. Ein ganzer KKiMK-Lieferwagen war bis oben hin gefüllt mit Umzugskartons. Inhalt waren Konserven, haltbare Lebensmitteln wie Knödel, Nudeln oder Reis sowie Kosmetika.

„Noch eine Spende mehr und wir hätten zweimal fahren müssen“, sagt Susanne Munkelt lachend und freut sich über die hohe Hilfsbereitschaft an den KKiMK-Standorten St.-Elisabeth Hospital und Bethanien Krankenhaus Iserlohn (BKI). „Am BKI hat uns die Kollegin Petra Lenz unterstützt, sie arbeitet ebenfalls in der Endoskopie und koordinierte die Spendenannahme von dort.“ Für das nächste Jahr wurden bereits Pläne geschmiedet, wie eine Spende noch optimiert werden kann. Andrea Erl: „Wir haben schon mit der Caritasche besprochen, dass wir uns im Vorfeld die grünen Kisten von der Caritas leihen werden, so haben die Ehrenamtlichen gleich einen besseren Überblick ihrer Spenden und können das noch leichter koordinieren.“ Aber jetzt gelte erst einmal ein Weihnachtsfest zu feiern, an dem bestenfalls niemand hungern müsse.

