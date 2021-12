Lieselotte Herrmann feiert ganz besonderen Geburtstag

Iserlohn. In der Kirschblüten-Residenz in Sümmern gab es am Sonntag eine ganz besondere Geburtstagsfeier.

Auf die Frage nach dem „Wie lange noch?“ hat Lieselotte Herrmann eine deutliche Antwort. „Ich will nicht 200 werden“, sagt sie und lacht. „Aber 198!“ Die ersten hundert Jahre hat die Bewohnerin des Sümmeraner Pflegeheimes Kirschblüten-Residenz mit Bravour hinter sich gebracht – da sind die nächsten 98 Jahre doch ein Klacks. Das steht nicht nur für die rüstige Jubilarin, sondern auch für die Besucherinnen ihres Geburtstagskaffees am Sonntagnachmittag fest. Für Lieselotte Herrmann war es ein wahrer Feiermarathon: Am Samstag feierte sie mit ihrem Neffen aus Mainz und seiner Frau, gestern dann mit ihren Freundinnen auf der Station. Der Kaffeeraum ist stilvoll mit Blumen und riesigen goldenen Luftballons geschmückt.

Es gibt Donauwellen, im Kühlschrank warten Sekt und ein ganz besonderer Genuss. „Unsere Bewohner lieben Eierlikör, er gehört ab und an zu einem guten Nachmittag dazu“, erzählt Petra Lindemann vom Sozialdienst der Einrichtung. Doch bevor es soweit ist, erfreut der CVJM-Posaunenchor Hemer-Deilinghofen alle Bewohner und das Geburtstagskind mit Weihnachtsliedern. Alle lauschen andächtig, viele singen sogar mit. So wie Hannelore Stolte. Die 94-Jährige hat mit ihrem Rollator direkt am Eingang Stellung bezogen, so kann sie den Posaunenchor aus nächster Nähe verfolgen. Mit fester Stimme stimmt die Seniorin ein Weihnachtslied nach dem anderen an, die Kälte im Windfang scheint sie nicht zu spüren. „Ich habe 15 Jahre in der Kantorei gesungen und eine ausgebildete Stimme. Das merkt man auch im Alter“, sagt sie stolz.

Zurück zum Geburtstagskind. Sie sei froh, dass der Feiermarathon bisher so gut geklappt habe, sagt sie. „Ich plane immer alles ganz genau“, sagt die Hundertjährige. Natürlich sei sie vorher aufgeregt gewesen, es habe ja so viel gegeben, an das gedacht werden musste. Die Seniorin war schon immer eine starke, selbstständige Frau. Lieselotte Herrmann war verheiratet, die Ehe blieb kinderlos. Sie arbeitete als Verkäuferin im Iserlohner Porzellanfachgeschäft Bölling. Ihr Mann sei viel zu früh verstorben meint sie. Danach lebte sie lange Zeit zusammen mit ihrer Schwester im eigenen Haus in Deilinghofen. Als diese vor Jahren starb, sei es eine schwere Zeit gewesen: Es fehlten die gemeinsamen Gespräche und es sei gar nicht so einfach gewesen, sich danach zu motivieren und einfach weiterzumachen. Dann im Frühjahr der Sturz, der alles verändern sollte. „Im Krankenhaus hat der Arzt zu mir gesagt: „Sie haben jetzt einen Nagel im Bein‘“, erinnert sie sich. „Da habe ich zu ihm gesagt: Na hoffentlich ist der rostfrei.“ Danach sei es Zuhause nicht mehr alleine gegangen, in der Kirschblüten-Residenz fand sie vor vier Monaten ein neues Zuhause. „Frau Herrmann hat sich sofort gut eingelebt. Sie ist eine so freundliche Person und geht auf jeden offen zu“, sagt Petra Lindemann. Die Damen am Kaffeetisch pflichten ihr bei: „Sie ist immer sehr lieb und aufgeschlossen, niemals böse“, so der Tenor. Im Haus gehe es sehr familiär zu. „Die meisten Bewohner kommen aus Sümmern, sind Nachbarn oder Bekannte und kennen sich seit Jahrzehnten“, so Lindemann. Trude Bäumer ist ein Gast von außerhalb. „Meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft in Deilinghofen“, sagt sie. „Ich kenne Lieselotte seit meiner Kindheit.“ Seit die alte Dame im Heim ist, komme sie jeden Dienstag zu Besuch. Bäumer lobt Herrmanns starken Willen und die Fähigkeit, sich nicht gehen zu lassen. „Sie legt großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Früher habe ich sie niemals ohne Kittel gesehen – sie wollte ihre Kleidung schützen.“ Die Hundertjährige habe die Gabe, allen Situationen etwas Gutes abzugewinnen. Die Freundin ist deshalb überzeugt: „Lieselotte wird ganz bestimmt wieder aus dem Rollstuhl kommen. Dafür kenne ich sie zu gut.“

