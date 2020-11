Lions-Kalender geht in die 17. Auflage

Iserlohn. Ab dem ersten Dezember gibt es wieder zahlreiche Preise zu gewinnen – diesmal im Wert von 22.000 Euro.

Corona zum Trotz: Die bereits 17. Auflage des Lions-Adventskalenders ist auf dem Weg, „6200 Exemplare werden diesmal verteilt“, wie Thomas Laatsch vom Vorstand des Lions Club Iserlohn bei der Vorstellung der neusten Auflage am Wochenende im Parktheater, wo die letzten Vorstellungen vor der Corona-Pause liefen, nicht ohne Stolz sagte.

Auch diesmal sollen die Einnahmen wieder einem guten Zweck zukommen. In diesem Jahr soll der Erlös an das Projekt „Klasse 2000“, an das Hospiz Mutter Teresa in Letmathe, das Kinderhospiz Balthasar Olpe gehen sowie für Wassergewöhnungskurse für Kita-Kinder bei den Iserlohner Schwimmvereinen eingesetzt werden. Zur Erklärung: Bei Klasse 2000 handelt es sich um ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention an Grund- und Förderschulen. „Förderung“, die in Coronazeiten auch digital stattfinden könne, wie Laatsch betont.

Preise im Wert zwischen 15 und 750 Euro

In diesem Jahr werden über 425 Sachpreise und Gutscheine im Einzelwert zwischen 15 Euro und bis zu 750 Euro ausgespielt. Viele Einzelhändler und Unternehmen Iserlohns und aus der Umgebung haben den Kalender mit Prämien unterstützt. „Gerade in diesem ungewöhnlichen Jahr ist dies keine Selbstverständlichkeit und so bedankt sich der Lions Club Iserlohn hierfür sehr herzlich, ebenso herzlich bei allen, die die Aktion auch im 17. Jahr durch den Kauf eines Kalenders unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs.

Eine Übersicht der beteiligten Sponsoren befindet sich auf dem Kalender.

Es gelten folgende Bedingungen: Die Ausspielung umfasst 6200 Kalender, der Preis beträgt unverändert 5 Euro. Eine individuelle Gewinnnummer findet sich unter einem Klebepunkt auf der Rückseite. Die jeweiligen Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember 2020 im Lokalteil der Heimatzeitung bekannt gegeben.

Sie können auch unter www.lions-club-iserlohn.de eingesehen werden. Die Gewinnnummern für die Sonntage werden jeweils bereits am vorhergehenden Samstag veröffentlicht. Die Gewinne – in diesem Jahr im Gesamtwert von rund 22.000 Euro – können unter Vorlage des Kalenders bis zum 31. Januar im Büro der IGW, Nordstraße 21, jeweils Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr und Freitag 8 bis 13 Uhr abgeholt werden.

Es kann auch telefonisch ein Termin zur Abholung/Zusendung abgestimmt werden (02371/793-0). Gewinne, die bis zum 31. Januar 2021 nicht abgeholt wurden, verfallen – allerdings zugunsten der Aktion. Eine Barauszahlung der Gutscheinwerte ist ausgeschlossen.

Es sind auch weitere Unterstützungsleistungen für die Aktion möglich.

Wer spenden möchte, kann Geld auf das Konto auf das der Gesellschaft der „Freunde Lions e.V.“ (gleichzeitig Veranstalter der Ausspielung) bei der Sparkasse Märkisches Sauerland, IBAN DE73 4455 1210 0001 3853 27, tun. Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt werden.

Zu den Preisen zählen diesmal unter anderem ein Flachbild-Fernsehgerät, eine „KitchenAid“-Küchenmaschine, ein hochwertiger Fahrradträger, Theaterkarten, Schmuck, Schlemmererlebnisse und vieles mehr.

Die Verkaufsstellen:

Die Verkaufsstellen ( wegen Corona ohne Gewähr ): Iserlohner Kreisanzeiger, IKZ-Geschäftsstelle Iserlohn; Optik Hönl, Scherlingstraße 1, Hennen; Märkische Bank, Zentrum, Sümmern und Letmathe; Einhorn-Apotheke, Mendener Straße 1; Parktheater Iserlohn (eingeschränkt); Apotheke Köster, Wermingser Straße 34; Commerzbank, Schillerplatz 1; Medi-Apotheke, Hochstraße 27; Ring-Apotheke, Kurt-Schumacher-Ring 2; Schiller-Apotheke im Kaufland, Raiffeisenstraße 5; Schiller-Apotheke, Laarstraße 6; Stadtinformation, Bahnhof; Fischer Autoteile, Raiffeisenstraße 14; Bäckerei Ashauer, Hellweg 4:Marien-Apotheke, Untergrüner Straße 208; Radio Hennecke, Hauptstraße 279, Hemer; Mönnig-Verlag, Rahmenstraße 17; Die kleine Buchhandlung, Hagener Straße 19; Engel Apotheke, Alter Rathausplatz 12; Presse & Buch im Stadtbahnhof.