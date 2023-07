Lionsclub Iserlohn unterstützt „Lichtblick“ mit 2500 Euro

Iserlohn. Die Hausaufgabenbetreuung des Sozialzentrums „Lichtblick“ in Iserlohn wird mit 2500 Euro vom Lionsclub unterstützt. Was mit dem Geld passiert.

Die Arbeit in der offenen Hausaufgabenbetreuung für Kinder, die im Sozialzentrum „Lichtblick“ durch ehren- und hauptamtliche Betreuer geleistet wird, wird durch den LionsclubIserlohn im Jahr 2023 mit einem Betrag 2500 Euro unterstützt.

Von Montag bis Donnerstag nehmen mittlerweile rund 30 Kinder täglich die offene Hausaufgabenbetreuung an. Sie kommen aufgrund unterschiedlicher Altersgruppen (6-14 Jahre) teilweise zeitversetzt an. Praktisch alle dieser Kinder stammen aus Familien in wirtschaftlichen und sozialen Risikolagen.

Bei der Übergabe durch den Präsidenten des Lionsclubs des Amtsjahres 2022/2023, Dr. Michael Hartmann, den Vorsitzenden des Activity-Ausschusses des Clubs, Olaf Pestl, und dem Clubmaster des Jahres 2022/2023, Ulrich Freitag, wurde die Wichtigkeit der Arbeit für die Kinder herausgestellt. „Wir sehen es als sehr unterstützenswert an, dass Kinder, denen aus verschiedensten Gründen die Unterstützung in der Familie fehlt, durch dieses Projekt Hilfe und Förderung gewährt wird,“ betonte der Clubpräsident. Die sei umso wichtiger, da in der Betreuung auch Kinder aus der Ukraine seien, die noch ungünstigere Rahmenbedingungen zu bewältigen hätten. Der Lionsclub Iserlohn werde das wichtige Projekt auch in den kommenden Jahren begleiten.

