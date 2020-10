Lob für Flair, Deftiges und coole Mucke

Zahlenmäßig blieb der Zuspruch bei den letzten beiden Veranstaltungen des „Wald Stadt Sommers“ sicherlich unter den Erwartungen, gemessen an dem organisatorischen Aufwand, den das „Live Project“ betrieben hatte – gerade auch durch ein besonders angepasstes Coronaschutzkonzept mit Zugangsbeschränkungen, Einsatz eines Sicherheitsdienstes und Hygiene- und Dokumentationsmaßnahmen.

Die Band „Jam Connection“ mit Schlagzeuger Michael Meier, Gitarrist Tommy Rosenkranz und Bassist Jonny Silver bot frei interpretierte Pop-Hits auf dem Marktplatz bei den „Henkelmann-Tagen“. Foto: Michael May

Mit 51 Gästen am Donnerstag und 129 Besuchern am Freitag laut Angaben von Sven Wiedemeyer setzte das „Live Projekt“ einen Schlusspunkt der Veranstaltungsreihe. Zur schwachen Resonanz am Donnerstag sagte er: „Die Leute sind vorsichtig geworden. Bei sechs Grad und Regen waren wir verwundert, dass noch welche gekommen waren.“ Demgegenüber freute er sich über den größeren Zuspruch am Freitag. „Stellenweise mussten wir sogar Leute abweisen, weil 100 Leute auf dem Platz waren, mehr durften es wegen unseres Corona-Konzeptes nicht sein.“

„Es ist schwierig, so was auf die Beine zu stellen. Ich bin sehr angetan“, zollte Boutiquenbesitzerin Ingrid Kirchheiner großes Lob für die „tolle Atmosphäre, Deftiges und coole Mucke“ auf dem illuminierten Marktplatz und seinen schicken, luftigen Zelten, Bierbänken, Stehtischen und Liegestühlen und der Bühne mit Livemusik: am Donnerstag mit dem „Dream-Team“ Joana Toader und Jens Dreesmann (wie berichtet) und am Freitag die „Jam Connection“ mit Schlagzeuger Michael Meier aus Unna und seinen Freunden, dem Sänger und Gitarristen Tommy Rosenkranz aus Paderborn und Sänger und Bassist Jonny Silver aus Hohenlimburg.

Neue Formate und Kontakte in Coronazeiten entwickelt

Auch Dirk Matthiessen, Leiter des Stadtmarketings, lobte das besondere Flair auf dem Marktplatz bei den „Henkelmann-Tagen“. Kurzfristig waren dabei die Gastronomiebetriebe am Marktplatz eingesprungen: „Hennes“ bot Steckrübeneintopf, dicke Bohnen mit Bauchspeck und Kartoffeln, Kartoffelsuppe mit Mettwurst oder vegetarisch. Und „Koch am Markt“ steuerte trotz seiner aktuellen bayerischen Woche hausgemachten Erbseneintopf, Stielmus mit Ochsenbrust sowie Gerdas Gulaschsuppe bei. Davon ließen sich auch etliche Gäste ihre Portionen für zu Hause einpacken.

Organisator Sven Wiedemeyer lässt sich von den immer neuen Vorgaben zur Corona-Prävention, die stets neue Konzepte erforderte, nicht entmutigen. „Es haben sich in diesen Corona-Zeiten ganz neue Formate und Kontakte ergeben. Wir haben gelernt, mehr miteinander zu machen“, berichtet der Iserlohner Eventmanager von guten Erfahrungen mit den Barendorfer Künstlern oder mit dem vielseitigen heimischen Musiker und Sänger Jens Dreesmann. Wiedemeyer berichtete von Verhandlungen mit der Iserlohner Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (IGW) über ein Licht-Kunst-Projekt an der Oberen Mühle. Auch für Barendorf hat er schon Pläne. Was davon wie realisierbar ist, müsse aber noch mit den Verantwortlichen bei der Stadt ausgelotet werden. „Wir müssen mutig sein, so wie auch andere Städte es vormachen“, setzt Wiedemeyer auf Optimismus bei professionellem Umgang mit den immer wieder angepassten Veranstaltungs- und Sicherheitskonzepten. „So können wir den Bürgern die Möglichkeit geben, sich mit der Pandemie zu arrangieren.“

Verschiedene Zielgruppen kulturell bereichert

Aus seiner Sicht habe die Reihe „Wald Stadt Sommer“ in den Stadtteilen die Gäste verschiedener Zielgruppen quer durch alle Altersgruppen kulturell bereichert und für niveauvolle Begegnungen gesorgt, bei denen man sich auch gut habe unterhalten können. „Das waren für die Künstler wenige Veranstaltungen, wo sie in Corona-Zeiten überhaupt auftreten konnten.“

Zustimmung und Dankbarkeit auch von den Musikern des Abends, allen voran Tourmusiker Michael Meier aus Unna. Nach dem Auftritt erklärte er am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung: „Seit März mussten wir unseren Beruf neu erfinden. Wir Musiker und die Veranstalter mussten alles neu denken und Konzepte entwickeln, die auf kleinen Bühnen funktionieren: Menschen Spaß und Unterhaltung bringen aber nicht zu viel animieren, dass sie mitsingen. Das ist die größte Herausforderung.“ Meier erläuterte: „Wenn das begeisterte Publikum sonst mitgesungen hat, haben wir uns wohlgefühlt. Jetzt mussten wir das unterbinden und durften auch nicht durchs Publikum gehen. Wir haben versucht, Brücken zu schlagen mit unterhaltsamer Musik und dem Ziel, gute Laune zu verbreiten mit Popsongs und älteren, bekannten Titeln, die wir frei interpretiert haben. Aber nicht zu viel: Das ist ein schmaler Grat.“

Der Musiker lobte die Organisatoren des „Live Projects“, die ihm und seinen Kollegen die Chance gaben, auf der „Wald Stadt Sommer“-Bühne aufzutreten. „Das ist derzeit deutschlandweit selten.“