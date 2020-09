„Lobgesänge“ in der Iserlohner Bauernkirche

Iserlohn. Am Sonntag, 27. September, beginnt um 17 Uhr in der Bauernkirche ein Konzert unter dem Titel „Lobgesänge“.

Anna Kristina Naechs­ter, Sopran, und Tobias Leschke an der Grenzing-Orgel spielen Lobpreis-Werke von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Max Reger und Antonin Dvorak. Anna Kristina Naechster studierte Gesang in Wuppertal und Detmold und verfeinerte ihre künstlerische Reife in internationalen Meisterkursen. Sie ist als Lied- und Oratoriensängerin gefragt. Darüber hinaus ist sie als chorische Stimmbildnerin tätig, unter anderem für den Pastoralverbund Iserlohn. Leschke studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und schloss ein Solistenstudium in Detmold an. Nach Stationen in Lünen und Nordkirchen wirkt er seit Anfang 2019 als Kantor im Dekanat Märkisches Sauerland.

Das Programm – es war ursprünglich für Pfingstsonntag geplant und musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden – dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei.