Einzelhandel Lockdown in Iserlohn: GWL ist an der Krise gewachsen

Iserlohn. Der Einzelhandel in Iserlohn nimmt den Lockdown nicht tatenlos hin: GWL Concept Store erreicht dank Instagram Kunden deutschlandweit.

Der Lockdown im Einzelhandel geht weiter, die Geschäfte in der Iserlohner Innenstadt dürfen also vorerst bis zum 14. Februar keine Kunden zum Shoppen und Stöbern empfangen. Das heißt aber nicht, dass die lokalen Händler der Dinge harren, im Gegenteil: Mit der Hilfe von Online-Shops, Social Media und anderen kreativen Konzepten halten sie den Kontakt zu den Kunden. Auch der Gemischtwarenladen GWL Concept Store an der Wasserstraße macht weiter – und hat alle Hände voll zu tun.

„Weniger Arbeit haben wir nicht, ich glaube, ich habe seit August erst zwei Tage frei gehabt”, sagt Inhaberin Sandra Haderer. Gemeinsam mit ihrem Team steht sie täglich im Laden, nimmt Bestellungen telefonisch entgegen, verpackt Ware, die im Online-Shop eingekauft wurde und gibt per Click & Collect Bestellungen aus. Bereits im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr hatte sie den Online-Shop eingerichtet und vermehrt auch auf Instagram aktuelle Produkte und ganze Looks präsentiert. Mit Erfolg: der Shop wächst ständig und auch die Community, die den GWL auf Instagram verfolgt, wird immer größer. Neue Kleidungsstücke und Accessoires werden sofort in Livestreams vorgestellt, die regelmäßig stattfinden. Ob Sale, Accessoire-Verkäufe oder Neuware: Viele Kunden schauen jeden Livestream, manche sind vier Stunden dabei. „Man will ja auch nichts verpassen”, so die Einschätzung von Sandra Haderer. Aber sie habe auch die Rückmeldung bekommen, dass vielen Kundinnen die Livestreams gut tun, weil sie eine Abwechslung vom Alltag bieten.

Kundinnen reisen extra von Köln oder München bis nach Iserlohn

Und das kommt gut an: Auch im Online-Shop hat der GWL bereits Stammkunden, und selbst wenn Kunden etwas retournieren müssen, zeigen sie ihre Wertschätzung. „Da sind ganz oft Kleinigkeiten wie Kekse oder Schokolade drin”, berichtet Sandra Haderer. Sie ist dankbar für die Unterstützung ihrer Kundinnen, die sie manchmal selbst überrascht. Nach dem ersten Lockdown hätten plötzlich auch Frauen aus Köln oder München im Laden gestanden. „Die wollten uns einfach auch mal persönlich kennenlernen”, erinnert sie sich. Der persönliche Kontakt fehlt dem Team am meisten, denn vor allem die gemütliche Grundatmosphäre, ähnlich wie in einem Café, sei ihnen wichtig. Zu quatschen, gemeinsam auch mal einen Kaffee zu trinken – das fehle. Und auch in der Beratung könne der Online-Shop kein Ersatz sein: „Im persönlich Austausch kann man viel mehr auf den individuellen Typ eingehen.” Deshalb sei der Austausch in den regelmäßigen Livestreams auch so wichtig, denn so könne das Team die Kleidung nicht nur in Aktion und Bewegung zeigen, sondern auch direkt Kombinationsmöglichkeiten präsentieren.

Eigentlich hat der Laden an der Wasserstraße in der Vergangenheit vor allem auf Einzelstücke gesetzt -- damit in einer kleinen Stadt wie Iserlohn nicht alle das Selbe tragen. Das habe sich durch den Online-Shop ein wenig geändert, erklärt Sandra Haderer: „Besondere Teile gibt es immer noch nur einmal, aber die Reichweite ist jetzt größer.” Wenn die Nachfrage, zum Beispiel nach einem besonderen paar Schuhe, da ist, sammelt das Team die Bestellungen und gibt sie dann weiter. Ein Hersteller in Italien hat sie deshalb schon „selling machines”, zu Deutsch Verkaufsmaschinen, getauft. Der Online-Shop soll auch abseits vom Lockdown weiterlaufen. Denn die Fans des Concept Stores sind mittlerweile weit über die Grenzen von Iserlohn hinweg zu finden.

GWL-Team hat weitere Projekte und Aktionen für kommende Wochen geplant

„Krisen können wir einfach”, ist Sandra Haderer dankbar für die Unterstützung, Flexibilität und vor allem auch Kreativität ihrer Mitarbeiterinnen. Auch für die kommenden Wochen sind neue Aktionen geplant, bald soll auch ein neues Lookbook erscheinen. Die erstellt Sandra Haderer gemeinsam mit dem Team. Die Fotos, ebenso wie die Präsentation in den sozialen Medien, werden selbst angefertigt, und auch Layout und Rahmen im Lookbook entwickeln die Frauen selbst. Aber auch die Arbeit in der Werkstatt im Obergeschoss des Ladens soll jetzt wieder mehr Raum für die Umsetzung kreativer Ideen bekommen, erklärt Sandra Haderer: „Wir freuen uns auf dieses weitere spannende Kapitel.”