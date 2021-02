„Lost Place“ in Iserlohn: Bei Karstadt brennt noch Licht

Iserlohn. Ein Blick in die leerstehende Karstadt-Immobilie, aus der das Leben noch nicht vollends gewichen ist. Neuigkeiten gibt es zudem zur Abrissplanung.

Am Morgen, kurz vor 9.30 Uhr, dringt noch immer ein Gongschlag durch das Gebäude. Statt zu den Ohren der Mitarbeiter allerdings hallt der als Signal für die bevorstehende Ladenöffnung gedachte Ton über leere Flure, Rolltreppen, entlang leer gefegter Verkaufsflächen, Regale, hinein in leere Werkstätten, Aufenthaltsräume und Büros. Der Karstadt-Komplex am Schillerplatz – seit der Schließung im Oktober vergangenen Jahres ist er ein „Lost Place“ , ein verlassener Ort. Allerdings einer, aus dem das Leben noch nicht vollends gewichen ist.

Weinregale ohne Wei: Thorsten Grote und Michael Joithe (re.) beim Rundgang. Foto: Michael May / IKZ

Hinein geht es durch einen Seiteneingang, der ins Untergeschoß führt. Achim Vornweg, der für die Stadt deren gewerbliche Immobilien betreut, schaltet Alarm und Bewegungsmelder aus. Die laufen nämlich weiterhin, so wie einiges andere noch in dem Gebäude. Die Heizung etwa im reduzierten Modus, damit im Ernstfall die Sprinkleranlage nicht gefriert, der Stromkreislauf, weil das zugehörige Parkhaus hier mit angekoppelt ist. In einem Schalterraum gleich neben dem Eingang, der den Charme der 60er Jahre versprüht, leuchten einsam die Funktionsleuchten für die Parkdecks eins bis drei.

Bei dem Rundgang durch die Immobilie mit dabei sind Stadtbaurat Thorsten Grote und Bürgermeister Michael Joithe. Es soll um die Zukunft des Gebäudes gehen, den bevorstehenden Abriss – aber auch um das Hier und Jetzt. In Bezug auf letzteres fällt auf, dass Karstadt als Mieter das Gebäude zwar weitgehend besenrein, aber keineswegs leer hinterlassen hat. Regale, Möbel, teilweise auch Unrat – „das Insolvenzverfahren bietet diese Möglichkeit“, erklärt Vornweg. „Weil die Kosten für die Räumung die Insolvenzmasse schmälern würden“, ergänzt Joithe. Anders als bei Otto-Normalmieter konnte hier für etwaige Verfehlungen nichts von einer Kaution einbehalten werden.

„Überraschend wenig“ Schadstoffe trotz Baujahr 1967

Stadtbaurat Thorsten Grote indes beschäftigen, seit die Vorbereitung des Abrisses politisch beschlossen ist, ganz andere Fragen. Über eine Trafostation in dem Gebäude wird beispielsweise ein Teil der Innenstadt mit Strom versorgt. „Ich hoffe, dass die nicht ausfällt.“ Leitungsisolierungen und Weiteres – aufgrund des Alters des Gebäudes gibt es eine Schadstoffbelastung mit Asbest. „Es ist aber überraschend wenig“, sagt Grote angesichts des Baujahrs 1967.

Blick in ein verlassenes Büro hinter dem Restaurantbereich. Foto: Michael May / IKZ

Es geht durch die Lebensmittelabteilung, vorbei an deckenhohen Weinregalen, ins Erdgeschoß. Leere Regale, ein Schiesser-Unterwäsche-Aufsteller, kühle Weite. Über die stillstehende Rolltreppe geht es weiter in den Restaurantbereich, in dem leise der leere Kühlraum summt – und das weiterhin trotz Schließung. „Wir wissen nicht, wo die Kabel rauskommen“, nennt Achim Vornweg den Grund. „Das Gebäude birgt noch einige Geheimnisse.“ In Bezug auf den Abriss, so steht zu befürchten, könnte es sich wohl ähnlich verhalten.

Stadtbaurat Grote aber rechnet mit keinen Überraschungen am für Überraschungen berüchtigten Schillerplatz – zumindest was das Gebäude anbelangt. Zwei große Probleme, die es zu lösen gilt, hat er aber doch ausgemacht.

Zum einen ist da die Logistikfrage. Platz für Baumaschinen, Container, Lkw-Stellplätze, Materialien oder Schutthaufen gibt es kaum. „Es wird also entscheidend sein, wo man anfängt“, sagt Grote über den Abriss. Ist der Auftakt erst gemacht, ergeben sich Flächen automatisch.

Eine Rolltreppe im Gebäude, die grundsätzlich noch funktionsfähig ist. Foto: Michael May / IKZ

Ein weiteres, etwas weniger nahe liegendes Problem ist das Thema Wasser. „Wenn wir die Rohrleitungen abbrechen, findet kein kontrollierter Abfluss mehr statt“, sagt Grote. Was macht das mit dem Flachdach? Wohin fließt dann Regen ab? „Da wird sich jemand richtig Gedanken machen müssen.“

Aktuell wird von Stadt und Schillerplatz GmbH die Vergabe des Abrisskonzeptes vorbereitet. Noch im Februar, skizziert Grote, könnte der Hauptausschuss den nötigen Beschluss fassen, „Ende 2021 oder Anfang 2022 könnte der Abriss beginnen.“ Dauer der Arbeiten: ein Jahr. 2023 könnten weitere nötige bergbauliche Erkundungen durchgeführt werden, ab frühestens 2024 neu gebaut werden.

Die Stadt kann auf der Fläche agieren. „Und die Zeit zur Planung nutzen“, so Grote. Anders als jene Städte, die nach Karstadt-Insolvenzen nicht im Besitz der Immobilien sind. Ohne Investoren droht hier oft jahrelanger Leerstand, Beispiele dafür gibt es einige. „Rund zehn Jahre dauert die Entwicklung solcher Standorte, wenn die Eigentumsfrage nicht geklärt ist“, schätzt Grote.

Ganz oben in dem Gebäude liegen die Büros für Verwaltung und Chefetage. Die Flure dorthin scheinen endlos, wirken trist, verlebt, beinahe raumschiffhaft. Und wenn man sich vor Augen führt, wie überdimensioniert dieser Betonklotz auf dem Schillerplatz gemessen an heutigen Ansprüchen doch ist, so scheint der Vergleich treffend.

Abverkauf von Einrichtungist eine Überlegung

15.000 Quadratmeter Nutzfläche hat die Immobilie, 5000 die Parkdecks. Es gibt eine Schreinerei, eine Elektrowerkstatt und vieles mehr. „Ursprünglich“, sagt Thorsten Grote, „sollte sogar noch ein Anbau bis hinüber zum Nolte-Gebäude reichen“. So stehe es in den Bauplänen. „Das wäre sogar das Doppelte an Verkaufsfläche gewesen.“

Einzig die Lampen für die Parkdecks weisen noch auf Aktivität und Stromverbrauch hin. Foto: Tim Gelewski / IKZ

Es kam anders, heute wirkt das Gebäude aus der Zeit gefallen. Und dennoch fühlen sich viele Iserlohner damit verbunden. Thorsten Grote etwa kann sich noch erinnern, dass man, als er Kind war, in der Campingabteilung Boote in echten Wasserbecken ausprobieren konnte. Für den Letmather Michael Joithe gehörte ein Karstadt-Abstecher vor dem Kinobesuch mit dazu.

Vor dem Abriss könnte nun noch ein ähnlicher Abverkauf von Einrichtung anstehen, wie einst bei Haus Seilersee. „Die Überlegung gibt es“, sagt Grote.

Womöglich wird es dort auch Kurioses aus der Karstadt-Historie geben. Zum Inventar zählt beispielsweise auch eine Nebelmaschine, die früher im Falle eines Einbruchs zum Einsatz gekommen wäre.