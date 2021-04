Mädchen beißt Busfahrer in Iserlohn in den Arm

Iserlohn. Am Samstagabend haben junge Frauen in Iserlohn den Fahrer eines Linienbusses beleidigt und gebissen.

Bei einer Auseinandersetzung in einem Linienbus ist am Samstagabend ein Busfahrer von einer 17-jährigen Jugendlichen gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau mit ihren zwei Begleiterinnen im Alter von 17 und 18 Jahren am Zentralen Omnibusbahnhof in Hemer in den Linienbus gestiegen und offenbar in Feierlaune. Sie verhielten sich so laut, dass der Busfahrer sie zur Ruhe mahnte. Darauf schrien die Frauen den Fahrer an und beleidigten ihn. Am Stadtbahnhof in Iserlohn stiegen die Frauen dann aus. Als eine der Frauen dem Fahrer von außen auf die Scheibe spuckte, ging der Fahrer hinterher und hielt die 18-Jährige am Arm fest, um die Personalien feststellen zu lassen. Darauf eilte ihr eine der beiden 17-Jährigen zu Hilfe, biss den Fahrer in den Arm und verpasste ihm einen Schlag an den Hals. Der Busfahrer verständigte daraufhin die Polizei, die zwei der Tatverdächtigen in der Umgebung finden konnte. Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen Beleidigung und einfacher Körperverletzung gegen die 17-jährigen Iserlohnerinnen und die 18-Jährige aus Neuenrade.