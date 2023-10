Märkischer Kreis: Neue Initiative gegen Pflegemangel startet

Fachkräftemangel herrscht auch in Pflegeberufen. Das gilt ebenso für den Märkischen Kreis. Das soll sich ändern.

Iserlohn. Fachkräftemangel in der Pflege ist auch im Märkischen Kreis keine Seltenheit. Die Initiative „Gute Pflege - Märkischer Kreis“ soll das ändern.

Mit der Zukunftsinitiative „Gute Pflege – Märkischer Kreis“ wollen der Kreis und die Agentur Mark Pflegeunternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftemangels unterstützen. Bei der Auftaktveranstaltung am Dienstag, 14. November, im Veranstaltungssaal der Sase stellen sie dem Fachpublikum ihr Programm vor und laden zur Diskussion ein. Kirsten Kling, Geschäftsführerin der Agentur Mark, führt durch das Programm. Landrat Marco Voge spricht über die Fachkräftesicherung im Kreis. Nicole Gadomski und Stefanie Normann vom Fachdienst Pflege des Kreises sowie Andreas Schroller von der Agentur Mark stellen Ziele der Zukunftsinitiative vor.

+++ Lesen Sie auch: So helfen Iserlohner Logopäden Kindern mit Sprachstörungen +++

In einer Podiumsdiskussion werden mögliche Strategien, Handlungsoptionen und Fördermaßnahmen zur Bewältigung des Fachkräftemangels beleuchtet. Diskussionspartner sind dabei Professor Dr. Thomas Evers vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Stefan Steinkühler, Operativ-Geschäftsführer der Arbeitsagentur Iserlohn, sowie Myra Mani, Geschäftsführerin von „Mani Häusliche Pflege“. Auch Schulleiter Michael Schäfer vom Gesundheitscampus St. Elisabeth und die Seniorenberaterin Daniela Bristot von Mpool Consulting nehmen an der Diskussionsrunde teil. Das Dialogforum „Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel“ setzt auf Austausch: Betriebe können Erwartungen formulieren und konkrete Verabredungen im Worldcafé treffen. Der Fokus liegt dabei auf den Themen: Nachwuchsgewinnung, Qualifizierung, Internationale Fachkräfte, Digitalisierung, Assistenzsysteme zur Entlastung von Pflegekräften sowie New Work.

+++ Auch interessant: Wechseln die Linken in Iserlohn ins Wagenknecht-Bündnis? +++

Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu weiteren Fach-Workshops. Die Veranstaltung findet von 11 bis 16 Uhr im Veranstaltungssaal der Sase, Karl-Marx-Straße 11, statt. Anmeldungen sind noch möglich bis zum 30. Oktober per E-Mail an pflegeplanung@maerkischer-kreis.de oder unter www.t1p.de/6ixu6.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn