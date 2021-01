Märkischer Kreis: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt aus 129,9

Die Anzahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten ist im Märkischen Kreis deutlich zurückgegangen

Märkischer Kreis/Iserlohn. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet 85 Neuinfektionen. Aktuell tragen 773 Männer und Frauen das Virus in sich, mit ihnen stehen 1.580 Kontaktpersonen unter Quarantäne. 8.997 Personen haben die Krankheit seit dem ersten Ausbruch vor einem Jahr überstanden. Glücklicherweise ist kein weiterer Todesfall zu beklagen. Die Anzahl der an Covid-19 verstorbenen bleibt demnach bei 193. Die vom Märkischen Kreis errechnete Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl derjenigen bezogen auf 100.000 Einwohner, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus angesteckt haben, liegt bei 129,9.

Die 85 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+3), Balve (+2), Halver (+7), Hemer (+6), Iserlohn (+17), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+16), Meinerzhagen (+9), Menden (+9), Nachrodt-Wiblingwerde (+4), Neuenrade (+2), Plettenberg (+4) und Werdohl (+1). Bei einem Infizierten ist der Ort noch unbekannt.

Die Gesundheitsdienste planen für heute 43 Corona-Testungen, davon 14 an der Teststation in Lüdenscheid, 8 an der Station in Iserlohn und 21 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 103 Covid-19-Patienten behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. 14 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 77 Bewohner mit einem positiven Corona-Nachweis registriert, sieben in Schulen und acht in Kitas.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 33 Infizierte, 383 Gesundete, 67 Kontaktpersonen und 14 Tote

• Balve: 19 Infizierte, 160 Gesundete und 38 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 34 Infizierte, 345 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 39 Infizierte, 714 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Herscheid: 10 Infizierte, 77 Gesundete und 14 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Iserlohn: 135 Infizierte, 2.138 Gesundete, 240 Kontaktpersonen und 32 Tote

• Kierspe: 58 Infizierte, 427 Gesundete, 150 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Lüdenscheid: 142 Infizierte, 1.454 Gesundete, 232 Kontaktpersonen und 39 Tote

• Meinerzhagen: 88 Infizierte, 688 Gesundete, 196 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Menden: 62 Infizierte, 976 Gesundete, 100 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 12 Infizierte, 155 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Neuenrade: 12 Infizierte, 307 Gesundete und 35 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 60 Infizierte, 482 Gesundete, 178 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Schalksmühle: 12 Infizierte, 205 Gesundete, 35 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 57 Infizierte, 485 Gesundete, 112 Kontaktpersonen und 18 Tote