Märkisches Gymnasium Iserlohn spendet an das Kinderhospiz

Das Märkische Gymnasium Iserlohn spendet einen Großteil des Erlöses aus dem Schulfest an das Kinderhospiz Balthasar. Wohin der Erlös noch geht.

„Dieser Besuch hat mich sehr beeindruckt“, sagt Jens Schwegmann, Schulleiter des Märkischen GymnasiumIserlohns, nachdem er eine Spende in Höhe von 1646,56 Euro an Rebecca Kranz vom Kinderhospiz Balthasar übergeben hat.

4939,68 Euro hatte das MGI bei seinem Schulfest eingenommen und beschlossen, ein Drittel des Erlöses an das Kinderhospiz zu spenden. Das übrige Geld fließt in die SV-Arbeit und an den Förderverein der Schule.

Seit 20 Jahren hat das MGI eine Partnerschaft mit dem Kinderhospiz, in dem nicht nur sterbenskranke Kinder betreut werden, sondern auch Familien mit einem pflegekranken Kind bis zu neun Tage bleiben können. Dabei übernimmt das Hospiz zu 100 Prozent die Pflege des Kindes. Bis zu zwölf Kinder können betreut werden, insgesamt 75 Personen arbeiten dort, die meisten in der Pflege. Für die Familien gibt es eigene Apartments, in denen sie ohne das pflegekranke Kind für die Zeit des Aufenthalts wohnen können. Die Kosten für die Pflege übernimmt zum größten Teil die Krankenkasse, alle anderen Kosten werden aber durch Spenden finanziert, so dass die Familien kostenfrei dort wohnen können.

