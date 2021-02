Iserlohn. Friseurin Martina Freiwald hat auf Facebook und Instagram eine Spendenaktion für ihre drei 450-Euro-Kräfte gestartet.

Über sieben Wochen ist es jetzt schon her, dass hier bei Friseur Hübner in der Iserlohner Heide das letzte Mal Kunden die Haare geschnitten bekommen haben. Seitdem herrscht hier Stillstand, auch in der Kasse.

Für Inhaberin Martina Freiwald und ihre festangestellten Mitarbeiterinnen ist das schon schlimm. Noch schlimmer ist es aber für die drei Mitarbeiterinnen, die auf 450-Euro-Basis angestellt sind. Die stehen jetzt nämlich ohne jegliches Einkommen da – doch ihre Chefin hat sich etwas einfallen lassen.

„Im ersten Lockdown habe ich den Lohn für alle Mitarbeiterinnen noch komplett weiterbezahlt und keine Kurzarbeit angemeldet“, erzählt Martina Freiwald. Doch das sei dieses Mal nicht möglich, die finanzielle Lage sei zu angespannt. Die festangestellten Mitarbeiterinnen sind seit dem 14. Dezember in Kurzarbeit, die 450-Euro-Kräfte haben noch sechs Wochen Lohnfortzahlung erhalten. „Jetzt gucken sie leider in die Röhre.“

Staatliche Hilfen gibt es kaum. Deswegen hat Martina Freiwald nun auf Facebook und Instagram eine Spendenaktion für ihre drei 450-Euro-Kräfte gestartet. „Ich habe darüber nachgedacht, wie ich auf die Situation aufmerksam machen und ihnen vielleicht irgendwie helfen kann.“ Schließlich steckten da persönliche Schicksale hinter. „Bei einer Mitarbeiterin erhält der Mann aktuell nur Krankengeld und sie gar nichts“, erzählt sie. Ihr sei natürlich bewusst, dass es vielen in der aktuellen Situation nicht besonders gut gehe. Aber vielleicht habe der ein oder andere ja doch noch etwas übrig. „Man hat ja mindestens einen Friseurbesuch gespart“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Innerhalb einer Woche sei auch schon gut was zusammengekommen. Für den erfreulichen Fall, dass am Ende mehr gespendet wird, als die Mitarbeiterinnen regulär in der (arbeitslosen) Zeit verdienen würden, soll der Restbetrag an die Iserlohner Tafel gespendet werden. „Es geht nicht darum, dass ich mich daran bereichern möchte. Es geht einzig und allein um meine Mitarbeiterinnen“, sagt die Friseurmeisterin.

Dabei könnte auch sie das Geld gut gebrauchen. Erst vor zwei Jahren hat sie sich selbstständig gemacht und den Salon an der Leckingser Straße übernommen. „Ich habe einiges zurücklegen können. Jetzt geht das aber so langsam dem Ende zu“, sagt sie. Staatliche Hilfen seien bislang nur in ganz geringer Form geflossen. „Das war bloß ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Deswegen hofft sie – für sich und ihre Mitarbeiterinnen –, dass sie bald wieder öffnen dürfen.

Wer etwas spenden möchte, kann das auf folgendes Konto tun: Sparkasse Iserlohn, IBAN: DE31 4455 0045 0018 0851 67; Verwendungszweck: „Spende Mitarbeiter“.