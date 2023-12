Mann aus Iserlohn fällt Bank-SMS-Betrüger zum Opfer

Iserlohn Ein Iserlohner ist auf eine betrügerische SMS von einem angeblichen Kreditinstitut reingefallen. Die Polizei warnt vor solchen Nachrichten.

Ein 59-jähriger Iserlohner hat am Dienstag eine SMS seines angeblichen Kreditinstituts erhalten. In der SMS war nach Polizeiangaben ein Link enthalten, auf den der Mann klickte. Wenig später meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Bank. Dieser teilte ihm mit, dass er einen mittleren dreistelligen Betrag auf ein Konto überweisen müsse, um eine bestehende Lastschrift auszugleichen. Der 59-Jährige kam der Aufforderung nach. Im Nachgang kamen ihm Zweifel und er setzte sich mit der tatsächlichen Bank in Verbindung.

Der Betrug fiel auf. Die Polizei warnt weiterhin vor solchen betrügerischen SMS und rät:

Keine Links ins Internet antippen. Keine Dateien herunterladen oder ausführen. Keine Antwort auf die SMS verschicken. Die fragliche SMS sofort löschen. Sollte ein Programm installiert werden, diesen Vorgang sofort abbrechen und alle Dateien dieses Programm sofort vom Handy löschen.

Sollte sich bereits ein Programm heruntergeladen haben, diese sofort deinstallieren.

