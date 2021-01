Marder verursachte die dunkle Geisterstunde in Iserlohn

Iserlohn Die Feuerwehr erstickte unter Anrufen wegen des Stromausfalls und appelliert an die Bürger, die 112 nur im Notfall zu wählen.

In fast völlige Dunkelheit getaucht, Batterien und Generatoren von Autos und wichtigen Infrastrukturgebäuden als einzige Stromquelle für Licht: So lag Iserlohn eine Stunde lang da, fast präzise zwischen Mitternacht und dem ersten Stundenschlag am heutigen Montag. Der Spuk hatte eine ganz natürliche Ursache, erklärt Ingo Marks von den Stadtwerken: „Ein technischer Defekt im zentralen Umspannwerk an der Baarstraße.“ Dieser sei schnell behoben gewesen. Schwaden, die in der Nacht von der Müllverbrennungsanlage in der Iserlohner Heide aufstiegen, hatten mit der ganzen Sache offenbar nichts zu tun – wegen eines nicht verschlossenen Ventils sei Wasserdampf ausgetreten, so die Polizei.

Zwischenzeitlich jedoch sorgte der Stromausfall für die eine oder andere Komplikation. „Es gab einen kurzen schwarzen Moment – dann ging das Notstromaggregat an“, berichtet Polizeisprecher Marcel Dilling, wie die diensthabenden Ordnungshüter den Blackout erlebten. Kurz darauf seien Signale von mehreren Alarmanlagen bei Banken und Juwelieren eingegangen, woraufhin Streifen ausrückten, um „nach dem Rechten zu sehen“. Die Kollegen hätten vor Ort keine Hinweise auf tatsächliche Einbrüche feststellen können, erklärt Dilling. Es seien auch nicht sämtliche Alarmanlagen durch den Stromausfall losgegangen, sondern nur eine Handvoll.

Die heimischen Brandschützer bemerkten den Zusammenbruch der Netzspannung auf ähnliche Weise: „Hier sprang die Notstrombeleuchtung an und alles wurde umgestellt auf die Unterbrechungsfreie Stromversorgung“, berichtet der Sprecher und stellvertretende Vorsitzende der Feuerwehr Iserlohn, Christopher Rosenbaum. Aus einer bis dahin verhältnismäßig ruhigen Nachtschicht mit einem Hilfseinsatz zum Türöffnen und zwei Krankentransporten wurde um Mitternacht plötzlich der Ausnahmezustand – der Hauptgrund dafür sei aber nicht eine unmittelbare Auswirkung des Stromausfalls gewesen.

„Ja, wir hatten solche Einsätze, elf an der Zahl“, erklärt Rosenbaum und fasst zusammen, was für Probleme sich aus einem Blackout ergeben: Menschen stürzen im Dunkeln, bleiben im Aufzug stecken oder finden ihren Schlüssel nicht und kommen nicht mehr aus der Wohnung, in zwei Fällen wurde außerdem eine Rauchentwicklung gemeldet, bei der es sich um Abgase von Notstromgeneratoren handelte, wie sich jeweils vor Ort herausstellte. Alle diese Vorfälle verliefen glimpflich, ernste Verletzungen hat sich durch den Stromausfall niemand zugezogen.

Was die Feuerwehr in der Nacht an den Rand ihrer Kapazitäten brachte, waren die insgesamt 203 Anrufe, die „innerhalb einer halben Stunde“ in der Notrufzentrale eingingen, wie Christopher Rosenbaum berichtet. Dabei habe es sich in den allermeisten Fällen gar nicht um Notrufe gehandelt: „Die Leute wollten uns mitteilen, dass der Strom ausgefallen ist.“ Der Feuerwehrsprecher klingt entnervt, als er das weiter kommentiert: „Das sehen wir selbst. Dagegen tun können wir nichts, das ist die Aufgabe des Energieversorgers.“ Weil die Brandschützer immer damit rechnen müssen, dass zwischen den vielen Hinweisen auf das Offensichtliche vereinzelt echte Notrufe stecken, wurde in der Rufzentrale das Personal aufgestockt.

„Zusätzlich zu den sieben Löschgruppen, die bei den Einsätzen geholfen haben, mussten wir dienstfreie Kräfte für die Einsatzzentrale aktivieren, drei Personen nur für die Notrufbearbeitung“, erklärt Rosenbaum. Mit anderen Worten: Drei Feuerwehrleute, die sich von ihrer anstrengenden Pflicht zur Rettung von Leib und Leben in wohlverdienten freien Tagen befanden, wurden nachts aus dem Bett geklingelt und an den Telefonhörer versetzt, um sich zweihundert Mal anzuhören: „Der Strom ist ausgefallen!“ und anschließend zu eruieren, ob darüber hinaus eine Notsituation beim Anrufer vorliegt, die das Wählen der 112 rechtfertigt.

Die meisten Anrufer werden anschließend ohne große Umschweife wieder aus der Leitung komplimentiert worden sein. Mit Recht, betont Christopher Rosenbaum ungewohnt scharf: „Es macht überhaupt keinen Sinn, bei der Feuerwehr anzurufen um uns mitzuteilen, dass in der Stadt der Strom ausgefallen ist. Das blockiert Kapazitäten für echte Notfälle, daher können wir nur dringend an die Bürger appellieren, davon in Zukunft abzusehen.“

Keine Schwierigkeiten hat es in den beiden Iserlohner Krankenhäusern gegeben. Die jeweiligen Notstromaggregate seien sofort angesprungen, sagt Tine Droste von der Unternehmenskommunikation des Evangelischen Agaplesion-Krankenhauses Bethanien: „Mitarbeiter unserer Technikabteilung waren auch sofort im Haus, um alles zu überprüfen, wie beispielsweise die Medikamentenkühlung.“ Christian Bers, Sprecher der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis, erklärt für das St.-Elisabeth-Hospital: „Bei uns ist alles reibungslos gelaufen.“

Auf den Stromausfall machte auch die Katastrophen-Warn-App „Nina“ aufmerksam, die mit einer Verspätung von rund einer Stunde, nachdem die Energieversorgung wiederhergestellt war, Entwarnung gab. In mehr als einem Stadtteil liefen Anwohner mit Taschenlampen auf die Straße und zeigten sich irritiert über den nächtlichen „Strom-Lockdown“, wie ein Bürger es ausdrückte. Durch den Komplett-Blackout war für die Stunde nach Mitternacht auch die Straßenbeleuchtung ausgefallen, Festnetztelefone waren tot, elektrische Rollläden konnten nicht bedient werden. Viele Bürger bemerkten den Stromausfall erst nach dem Aufstehen, weil sie etwa elektronische Steuerungssysteme in „Smart Homes“ neu programmieren mussten. Den meisten entging die stromlose Stunde aus einem ganz einfachen Grund, den einige unserer Leser auf unserer Facebookseite nannten: „Ich habe nichts mitbekommen, ich habe geschlafen.“

------- Den Verantwortlichen des nächtlichen Blackouts ereilte ein tragisches Schicksal

(-ee-) Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Marder hat einen rund einstündigen Stromausfall in Iserlohn in der Nacht von Sonntag auf Montag ausgelöst. Zu dem Defekt kam es um exakt 23.57 Uhr, also in den letzten Minuten des Sonntags. Um 1 Uhr, so der Technische Leiter der Stadtwerke Iserlohn, Thomas Armoneit, waren die betroffenen Versorgungsgebiete wieder am Netz. Ort der technischen Störung war das Umspannwerk an der Baarstraße.

Und so dürfte sich laut Armoneit das nächtliche Geschehen abgespielt haben: Besagter Marder war offenbar auf dem 110-KV-Trafo der Umspannanlage herumspaziert und hat so einen Kurzschluss ausgelöst. Der sogenannte „Differenzschutz“ hat dann dafür gesorgt, dass sich die Anlage automatisch abgeschaltet hat. So soll etwa bei starken Spannungsschwankungen sichergestellt werden, dass an den komplexen Anlagen keine weiterreichenden Schäden entstehen.

Schnell, so Armoneit, sei klargeworden, dass bei der Stromversorgung ein massives Problem vorliegt. Entsprechend seien unverzüglich Techniker zur Ursachenklärung ausgerückt, so auch zum Umspannwerk an der Baarstraße. Gelöst würden die Schwierigkeiten dann dadurch, dass die Versorgung auf den zweiten Trafo der Anlage umgeschaltet wurde. Dass das nicht noch schneller funktioniert habe, erklärt Armoneit auf Nachfrage der Heimatzeitung so: Zunächst habe abgeklärt werden müssen, dass sich die eingetretene Schadenssituation nicht sofort auf den zweiten Trafo hätte übertragen können, soll heißen, dass es beim Aktivieren des zweiten Trafos nicht sofort wieder zu einem Kurzschluss kommt. Als das abgeklärt gewesen sei, hätten die Techniker umgehend die Umschaltung vorgenommen.

Betroffen waren mehr oder minder alle Stromkunden im Gebiet von Alt-Iserlohn, also innerhalb der Grenzen Iserlohns bis zur kommunalen Neuordnung. Nicht betroffen waren demnach die Gebiete im Iserlohner Norden einschließlich der Iserlohner Heide, die von einer Umspannanlage in Kalthof aus versorgt werden, sowie das Gebiet Letmathe, in dem es ebenfalls eine eigene Umspannanlage gibt. Vom Ausfall betroffen war auch das Gebiet Grüner Tal.

Im Zusammenhang mit dem Stromausfall spricht Armoneit von einem „Restrisiko“. Zwar sei die Anlage gewissenhaft eingezäunt. „Aber jeder, der schon einmal Probleme mit einem Marder hatte, weiß wohl, dass dem Wirken dieser Tiere nur schwer beizukommen ist.“ Generell, so der Technische Leiter, seien die Versorgungsanlagen der Stadtwerke Iserlohn sehr sicher, es könne auch nicht von einer Häufung bei den Störungen die Rede sein. Und auch der Stromausfall zuletzt am Nußberg sei nicht auf einen Fehler innerhalb der Anlagen zurückzuführen gewesen, sondern auf extern veranlasste Tiefbauarbeiten.

Unter den Versorgern, so Armoneit, gebe es ein sogenanntes Bonus-Malus-System. Versorger mit einer Häufung von Ausfällen müssten einzahlen, Versorger mit sehr wenigen Störungen würden einen Bonus erhalten. Und die Stadtwerke Iserlohn würden seit langem zu den Unternehmen gehören, die einen Bonus erhalten. Und konkret zum nun betroffenen Umspannwerk Baarstraße sei festzustellen, dass dieses vor einigen Jahren in mehreren Abschnitten umgebaut und nach Stand der Technik modernisiert worden sei.

Bleibt noch die Frage nach dem Schicksal des Marders: Der hatte keine Chance, „so etwas überlebt keiner, auch nicht ein Marder“, sagt Armoneit.