Eine innige Beziehung seit 19 Jahren: Martin Rütter (links) und Thomas Reunert waren im Parktheater in Plauderlaune und spannten den Bogen von Boxspring-Betten bis Auslandstierschutz.

Parktheater Parktheater: So war das „Iserlohn Spezial“ von Martin Rütter

Iserlohn. Der Hundeversteher Martin Rütter hat erneut das Publikum im Iserlohner Parktheater in seinen Bann gezogen und bestens unterhalten. So gelang das.

Wer ein „Martin Rütter Spezial“ im ParktheaterIserlohn besucht, das dann auch noch den Untertitel „Das Iserlohn-Spezial“ trägt, darf sich selbst ohne Zweifel „Rütter-Spezialist“ nennen – Spezialgebiet: „Hunde-Versteher“. Und so verwunderte es auch nicht, dass auf die Frage „Gibt es Menschen, die alle bisherigen 19 Auftritte besucht haben?“ tatsächlich einige Hände in die Höhe gingen.

Lesen Sie auch: Parktheater Iserlohn: „Eine Komödie in der Komödie“

Iserlohn und Martin Rütter – das ist wie eine Ehepaar, das bald Silberhochzeit feiert: Man liebt sich, schätzt sich, weiß, was der andere denkt, und dass dabei das Gespräch von Rütter und Thomas Reunert, langjähriger Chefredakteur der Heimatzeitung, erst nach 26 Minuten „auf den Hund“ kommt, wird nicht nur verziehen – im Gegenteil: Es wird in gewisser Weise auch erwartet. Wann kann man einen TV-Star schon mal davon erzählen hören, wie sehr ihn die Geiselnahme in einer Karlsruher Apotheke, die er aus nächster Nähe erleben musste, zum Nachdenken gebracht hat?

Für die gute Sache getrommelt

Neben den oftmals skurrilen und durchaus lustigen Geschichten „leidgeplagter“ Herrchen und Frauchen stellten sich Rütter, der vor nicht einmal zwei Wochen mit seiner Show „Der will nur spielen“ in Hemer begeistert hatte (wir berichteten), und Reunert in den Sinn der guten Sache und trommelten für die Tierrettungsorganisation „De Hun’nenhoff“ (www.de-hunnenhoff.com), die sich um Hunde mit einem körperlichen Handicap oder einem Trauma kümmert. Rütter schilderte den Fall des zweibeinigen Rüden Axel, der dank Spezial-Rollstuhls wieder mobil sei. Geschichten, die zu Herzen gehen – und die es verdient haben, erzählt zu werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn