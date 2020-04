Masken auf Iserlohner Wochenmarkt nachgefragter als Spargel

Iserlohn. Ein Besuch in der Iserlohner Innenstadt am letzten Markttag vor Einführung der Mundschutzpflicht.

Samstag auf dem Wochenmarkt. Später wird die Sonne scheinen, am Vormittag locken grauer Himmel und 8 Grad Celsius nicht gerade ins Freie. Die Innenstadt ist trotzdem gut besucht, an den Ständen der Händler bilden sich Schlangen. Die Kunden bemühen sich um Abstand. Die Menschenketten führen allerdings quer über die Routen, die andere Besucher nehmen müssen, um zu einem Stand zu gelangen oder einfach den Platz zu überqueren. Wenn dann noch Gegenverkehr kommt, gibt es kein Entrinnen – stehen bleiben oder schnell durchzwängen, so oder so lässt sich ein Abstand von anderthalb Metern nicht konsequent einhalten.

An Rechtsverkehr müssensich Fußgänger erst gewöhnen

Auf der Wermingser und ein paar anderen Straßen hat die Stadt Schilder aufstellen lassen mit der Bitte, einen Rechtsverkehr wie Autofahrer auf der Straße zu etablieren. Das beachtet nicht jeder, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sich die Schilder auf den ersten Blick nicht nennenswert von den Reklameschildern abheben. Tatsächlich reagiert manch einer auf die Schilder angesprochen überrascht. In jedem Fall ist die Lage vor allem auf der breiten Wermingser Straße eher unkritisch, hier gibt es genug Platz, um anderen aus dem Weg zu gehen.

Konsequent lässt sich der Mindestabstand auf dem Wochenmarkt nicht einhalten, die meisten Besucher bemühen sich aber sichtlich darum. Foto: Alexander Barth / IKZ

Masken tragen die meisten nicht, am Montag soll das im Laden, auf dem Markt und in Bus und Bahn für alle verpflichtend sein. „Wir passen uns der Situation an. Mit Masken sind wir eingedeckt“, erklärt Thomas Fränzer, Chef der Interessengemeinschaft der Iserlohner Marktbeschicker. Die räumliche Situation auf dem Wochenmarkt, die bereits für einige Kritik gesorgt hat, sei im Rahmen der Möglichkeiten die beste Lösung. „Wir haben die Stände schon weiter auseinander gezogen. Wo sollen wir noch hin? Der Schillerplatz ist aus statischen Gründen tabu“, zeigt Fränzer die Grenzen auf. Samantha Kus vom Obsthof Schäfer hofft, dass „die Stimmung nicht kippt“ und betont, man müsse „das beste aus der Situation machen.“ Lieferschwierigkeiten etwa beim Spargel gebe es derzeit nicht.

Eine Umfrage unter weiteren Anbietern zeigt, dass es den Lebensmittelhändlern vergleichsweise gut geht. Dass viele jetzt mehr zu Hause kochen und dafür Frisches einkaufen, mache sich bemerkbar, sagen einige. Wer jedoch wie Susanne Krenzin-Dickheiwer, Inhaberin von „Fisch Immenkamp“, vor allem vom Imbissgeschäft lebt, hat das Nachsehen. „Ich darf die Sachen nur zum Mitnehmen verkaufen, im Umkreis von 50 Metern darf keiner essen“, erklärt sie. Diese Alternative würden weniger Kunden nutzen.

Almira Steuer betreibt den Lederwarenstand und darf seit Anfang der Woche wieder ihre Waren auf dem Markt anbieten. „Ich lebe davon, die letzten sechs Wochen waren schlimm“, berichtet sie. Die Soforthilfe für Selbstständige habe sie beantragt und sei zunächst froh gewesen, dass diese zügig ausgezahlt wurde. Dann habe sie jedoch frustriert festgestellt, dass sie das Geld nicht für ihren Lebensunterhalt verwenden dürfe: „Wenn ich meine Miete damit nicht bezahlen kann, ist das keine große Hilfe.“

Meinung und Sorgensind ganz unterschiedlich

Die 52-jährige Marion Christophery aus Iserlohn steht in einer der Schlangen an. „Man muss sich gute Laune machen“, erklärt sie strahlend – noch trägt sie keine Maske, hat sich aber schon mehrere selbst genäht. Die Leute würden sich sichtlich um den Abstand bemühen, lobt sie. An anderer Stelle steht Rita Patzer (80) aus Wermingsen mit zwei Bekannten ins Gespräch vertieft. Die drei Seniorinnen sind besorgt, auf dem Markt funktioniere es einfach nicht: „Erst wird Abstand gehalten, aber wenn die Leute nach etwas suchen oder jemanden treffen, unterhalten die sich von Mund zu Mund“, kommentiert sie. Eine gleichaltrige Freundin, die in der Innenstadt wohnt, ist skeptisch nach ihren Erfahrungen im öffentlichen Nahverkehr: „Da wird sich nicht jeder dran halten. Bei vielen ist das auch der Altersstarrsinn.“

„Lifesport“-Inhaber Volker Hellhake verteilt auf dem Schillerplatz Gratismasken der Werbegemeinschaft. Foto: Alexander Barth / IKZ

Wie sehr sich die Welt verändert hat, zeigt ein Besuch an einem Stand mit einem Produkt, das derzeit nachgefragter ist als selbst Spargel und Erdbeeren. Hinter einer Auslage mit Gesichtsmasken stehen der Iserlohner Musiker Jens Dreesmann und seine Ehefrau Bettina, die sonst hier handgefertigten Schmuck anbietet. „Mein Schwager aus Dortmund stellt die her. Wir hatten etwa 200 Stück, drei Viertel sind schon weg“, berichtet letztere. Ihr Mann ist derzeit nahezu arbeitslos: „Wir Musiker haben ja praktisch Berufsverbot. Als Gesangslehrer kann ich ein paar Onlinekurse anbieten, das war’s.“

Volker Hellhake und Sebastian Schöler von der Werbegemeinschaft Iserlohn geben später auf dem Schillerplatz Gratismasken aus, die Schöler selbst produziert. Diese ganz einfachen Modelle bestehen aus einem einzigen Stück Mikrofaser, die Form wird maschinell gelasert. Vorteil ist die rasante Herstellungsgeschwindigkeit, 700 werden den Händlern am Samstag förmlich aus den Händen gerissen – nicht jeder kann es sich ohne Weiteres leisten, Masken in ausreichender Menge anzuschaffen. Das Stadtmarketing will am Mittwoch rund um den Markt Desinfektions-Stationen aufstellen und eventuell auch weitere Gratismasken ausgeben. „Wir müssen aber erstmal zusehen, dass wir für unsere eigenen Leute genug haben“, dämpft Stadtmarketing-Chef Dirk Matthiessen die Erwartungen.