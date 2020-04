Maskenpflicht im ÖPNV wird befolgt

Iserlohn. Tag Eins der Schutzmaskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Wie haben uns in Bussen und Bahnen umgeschaut.

„Wenn’s nach mir geht, kann das ruhig noch ein Weile so weitergehen. Die vergangenen Wochen waren deutlich stressfreier.“ Tag Eins der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr unterscheidet sich für den Fahrer der Innenstadtlinie, mit dem wir ins Gespräch kommen, kaum von einem anderen in den vergangenen sechs Wochen. Es ist im Moment deutlich weniger los, im Bus selbst aber auch auf den Straßen. „Das hat sich deutlich bemerkbar gemacht, wir fahren jetzt nach Ferienfahrplan“, sagt der Fahrer, der schon seit dem Morgen auf seiner Tour ist. „Bis jetzt“, sagt er am frühen Nachmittag, „haben sich alle dran gehalten, da gibt es kaum Probleme.“

Busfahrer selbst darfkeinen Mundschutz tragen

Klar, gebe es auch einige Leute, die schimpfen und ihn fragen, warum er selbst denn keinen Mundschutz trage. „Das ist laut Straßenverkehrsordnung verboten“, klärt er dann auf, dass er als Fahrer erkennbar sein müsse.

Außerdem sei er abgeschirmt und habe seit sechs Wochen durch die Absperrung im Bus keinen Kundenkontakt. „Und ich bin auch gesund“, sagt der Busfahrer, dem es schwer fällt, all das nachzuvollziehen, was gerade „von denen da oben“ angeordnet wird. „Wenn Laschet sagt, wir sollen morgen Klammern an den Ohren tragen, dann machen wir das auch noch“, vermutet der Fahrer und lacht.

Die wenigen Passagiere, die sich – den Abstand einhaltend – auf den Bus verteilt haben, tragen die Masken mit Fassung: „Wenn es Pflicht ist, dann muss man es ja tun“, sagt eine ältere Dame, auch wenn es auf die Dauer unangenehm und im wahrsten Sinne des Wortes „atemberaubend“ für sie sei, den Mundschutz über längere Zeit zu tragen.

Erst gestern im Internet vonder Maskenpflicht gelesen

Einen weniger ruhigen Vormittag erlebte hingegen ein Zugführer von Abellio, den wir in Letmathe auf Gleis 2 treffen. „Ich habe heute bestimmt 20 Leute aus dem Zug verwiesen, die nicht zu bewegen waren, eine Maske aufzusetzen, wenigstens einen Schal oder die Ärmel ihrer Kapuzen-Jacke zu benutzen.“ Stattdessen gab es Ausreden: „Man hätte erst am Sonntag im Internet von der Maskenpflicht gelesen und noch keine Möglichkeit gehabt, sich eine zu besorgen“, müsse er sich anhören. Es sei ihm nichts anderes übrig geblieben, als die betreffenden Kunden – es waren meist junge Leute, sagt er – nicht in den Zug zu lassen. Allerdings, das betont er, sei dies zwischen Siegen und Altena gewesen, „danach, hier bei euch, war alles okay“, sagt er und steigt zurück in den Triebwagen.

Hier ist ebenfalls kaum „Publikumsverkehr“, und die an zwei Händen abzählbar weit verstreut sitzenden Kundinnen und Kunden trugen ebenfalls alle, vertieft in ihr Handy, den genähten Infektionsschutz. Nur ein junger Mann fiel aus dem Rahmen. Gefragt, ob er denn von der Mundschutzpflicht in der Bahn wisse, nickte er: „Aber ich sitze jetzt seit über drei Stunden bei sommerlichen Temperaturen im Zug, ich musste sie einfach mal absetzen, um Luft zu schnappen.“