Maskenpflicht in Iserlohn: Aufklärung statt Bußgelder

Iserlohn. Am ersten Samstag mit Maskenpflicht in der Iserlohner Fußgängerzone setzte das Ordnungsamt auf Dialog statt Bußgelder.

Ein Inzidenzwert von 65,8 am Samstag für den Märkischen Kreis, Maskenpflicht in der Fußgängerzone und bestes Herbstwetter für einen Einkaufsbummel– Grund genug für die Iserlohner Ordnungsbehörden, verstärkt in der Innenstadt und den Einkaufsstraßen zu patrouillieren. Denn die erst seit Freitag geltende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hatte sich augenscheinlich noch nicht zu allen Iserlohnerinnen und Iserlohnern rumgesprochen.

Sechs Ordnungskräfte hatten also am Samstag die Aufgabe, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Bereich begrenzt von den Straßen Theodor-Heuss-Ring, An der Isenburg, Konrad-Adenauer-Ring, Hohler Weg und Kurt-Schumacher-Ring zu überprüfen. Das Verhängen von Bußgeldern war erklärterweise nicht das Ziel, vielmehr sollten aufklärende Gespräche geführt werden – inklusive Handzetteln mit einer Karte des Bereichs zum Tragen einer Alltagsmaske.

Die meisten Fußgänger hielten sich am Samstagvormittag an die Maskenpflicht in der Iserlohner Innenstadt. Foto: Michael May / IKZ

Innerhalb von etwa zwei Stunden notierte sich ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes, dass er rund 50 solcher Gespräche geführt habe: „Ich bin aber positiv überrascht, ich hatte mit mehr Diskussionen gerechnet“, erklärt er und freut sich, dass der Großteil der Innenstadtbesucher am Samstag die vorgeschriebenen Masken trägt.

Dass bei dem Thema noch viel Unsicherheit herrscht, zeigten die Fragen der Passanten an die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Essen und Trinken während man sich durch die Fußgängerzone bewegt ist beispielsweise nicht mehr zulässig. Nur in in den Außenbereichen von Gastronomiebetrieben ist das Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes zulässig. „Natürlich unterscheiden wir da, ob jemand nur einen schnellen Schluck Wasser aus der Flasche trinkt, oder ob er vorsätzlich permanent die Flasche offen hat, um das Tragen der Maske zu umgehen“, erklärt der Mitarbeiter des Iserlohner Ordnungsamtes.

Rauchen in Fußgängerzone vorerst durch Maskenpflicht nicht möglich

Darüber hinaus ist die Innenstadt faktisch zu einer rauchfreien Zone geworden – denn das dauerhafte Ablegen der Maske, um eine Zigarette zu rauchen, ist nicht zulässig, auch wenn man sich an den Rand der Straße zurückzieht, wie einem Passanten am Samstag erklärt wird. Außerdem ist das Ablegen der Maske um zu telefonieren nicht zulässig. Sogenannte Mundschilde, die mit einer Plastikscheibe nur den Mund abdecken, reichen nicht aus, um der Maskenpflicht zu entsprechen – dazu sind Alltagsmasken, Visiere oder sonstige Mund-Nasen-Bedeckungen notwendig. Mitte der Woche sollen dann an den Zugängen zur Fußgängerzone Hinweisschilder aufgestellt werden.