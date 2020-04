Maskenpflicht: Wo es in Iserlohn Mund-Nasenmasken gibt

Ab kommender Woche gilt auch in Nordrhein-Westfalen die Maskenpflicht, dann muss auch in Iserlohn beim Einkauf und bei einer Fahrt mit Bus und Bahn eine Nasen-Mund-Maske getragen werden. In den vergangenen Wochen, als noch keine Maskenpflicht herrschte, war es oftmals schwer, an eine heranzukommen – der Markt war leer. Doch wie schaut es heute aus, wenige Tage, bevor die Pflicht in Kraft tritt?

Bereits jetzt laufen die Iserlohner vermehrt mit einem Behelfsschutz durch die Innenstadt und durch die Läden. Und auch dort bereitet man sich vor und bietet Kunden die FFP2-Masken, OP-Masken oder selbstgenähte Behelfsmasken an. Eine Auswahl an Geschäften, in denen es Masken zu erwerben gibt, wird im Folgenden vorgestellt.

Der Kundenstopper auf der Wermingser Straße verrät es bereits: Im Schreibwarenladen Gustav Müller gibt es die dreilagigen, hypoallergenen OP-Masken einzeln zu kaufen – zumindest so lange der Vorrat reicht. Ab einem Einkaufswert von 20 Euro gibt es sogar eine Maske geschenkt. „Wir sind dankbar, dass wir noch welche bestellen konnten“, sagt Sandra Wernig, die vor drei Monaten das Geschäft ihres Schwiegervaters übernommen hat. „Wir rechnen damit, dass ab es ab nächster Woche wieder schwieriger sein wird, Masken zu bestellen.“ Doch noch habe sie rund 1000 Masken vorrätig.

Geschenkte Masken von der Werbegemeinschaft

Auch die Werbegemeinschaft Iserlohn weist mit Kundenstoppern auf die „Corona Prophylaxe“ hin. So gibt es unter anderem bei Candy Mandy, Life-Sport und weiteren Mitgliedern der Werbegemeinschaft bunt bedruckte, individuelle Masken als Geschenk. Sebastian Schöler, Inhaber des Süßigkeitenladens und Bannerdruck.net hat umgestellt und produziert jetzt das kostengünstige Produkt, um möglichst viele Masken im Umlauf zu bringen. „5000 von denen sind in der Stadt schon unterwegs“, so Sebastian Schöler.

In den Iserlohner Apotheken sind Masken vorhanden – teilweise vorrätig, teilweise aber auch nur als Restbestände. „Zum Glück ist es wieder möglich an Masken heranzukommen“, sagt Apothekerin Silvia Wulf von der Markt-Apotheke. Vorrätig sind Masken auch in der Apotheke Köster und der Linda-Apotheke, die Einhorn-Apotheke hat noch neue bestellt und hofft auf baldige Lieferung. Masken gibt es ebenfalls in der Heide-Apotheke in der Ginsterstraße. Da ab Montag die Maskenpflicht gilt, können diese auch am kommenden Sonntag von 9 bis 18 Uhr in der Apotheke gekauft werden.

Auch die heimischen Berufsnäher bieten Alltagsmasken an. Im „Nähstübchen“ an der Wasserstraße gibt es Masken in vielen verschiedenen Farben, in der Änderungsschneiderei Issa sitzt Issa Hussein an seiner Nähmaschine und produziert fleißig die Stoffmasken, die er verkauft, aber auch an Altenheime spendet. „Ich möchte damit auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben“, sagt der Schneider, der vor drei Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist.

Der Drogeriemarkt dm weist an seinen Kassen darauf hin, dass Kunden ab 27. April zum Preis von einem Euro eine Einmalmaske für den Einkauf erstehen können.

Auch Schal ist zulässig als Mund-Nasenschutz

Auch auch Facebook haben einige Nutzer ihre Tipps abgegeben, wo es noch Masken zu kaufen gibt. Anlaufstellen seien unter anderem auch Bauking und Centershop in Iserlohn. Wer trotz des vielfältigen Angebots keine Maske mehr bekommen sollte, der kann sich auch mit einem Schal helfen, denn auch der ist laut des Erlasses der NRW-Landesregierung zulässig als Mund- und Nasenschutz.

Kennen Sie weitere Bezugs­quellen? Schreiben Sie uns auf facebook.de/ikz-online