Maximale Grünphasen nach Verkehrszählung festgelegt

Iserlohn. Auf der Baarstraße lassen sich Rückstaus wegen der Bauarbeiten auf der Seilerseestraße leider nicht vermeiden, sagt Straßen NRW.

Mit Staus auf der Baarstraße durch den ersten Abschnitt der Bauarbeiten auf der Seilerseestraße müssen alle Verkehrsteilnehmer zeitweise leben – bis August.

Seit der letzten April-Woche ist, wie berichtet, die Seilerseestraße ab der Landhauser Straße in Richtung Baarstraße nur noch eine Einbahnstraße. Nur kurz vor der Einmündung wird es durch die beiden Abbiegespuren zweispurig. Teilweise hat sich das Nadelöhr anscheinend schon herumgesprochen und wird deswegen von dem einen oder anderen großräumig umfahren. Immer wieder jedoch kommt es zu größeren Rückstaus, die bis Barendorf reichen, und das vor allem während des Berufsverkehrs am Morgen sowie am frühen Nachmittag, wenn es im weiteren Verlauf der Baarstraße zwischen der Einmündung Seilerseestraße und der Schapke ja bekanntermaßen werktäglich zu einem Rückstau kommt, der sich nun noch entsprechend Richtung Barendorf weiter fortsetzt. Daran könnte also auch eine noch längere Grünphase in Richtung Innenstadt nichts ändern.

Aber sonst hat Straßen NRW nach eigenem Bekunden für den Verkehrsfluss rausgeholt, was rauszuholen ist. Wie Andreas Berg, Sprecher der Hagener Niederlassung, auf Anfrage der Heimatzeitung sagte, habe es in der Planungsphase Verkehrszählungen gegeben. „Nach den Spitzenzeiten wurde dann die jeweilige Maximal-Grünzeit berechnet.“ Die beträgt auf der Baarstraße in Richtung Innenstadt 42 Sekunden, in der Gegenrichtung 39 Sekunden. Wer von der Seilerseestraße nach links abbiegt, hat dafür maximal 14 Sekunden Zeit, für den Rechtsabbieger, der ja parallel mit der Spur Richtung Innenstadt geschaltet werden kann, sind es 39 Sekunden. Geschaltet wird das je nach Verkehrsaufkommen, das durch die Videokameras auf der Anlage ständig erfasst wird.

Wie ab August die Umleitungen während der Vollsperrung der Seilerseestraße von der Autobahn bis zur Landhauser Straße aussehen werden, steht laut Andreas Berg derzeit noch nicht fest.

